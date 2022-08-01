Сергей ПАЛКИН: «Переговоров с Ракицким особо не было»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как теперь будет выглядеть донецкий клуб.

– 10 воспитанников клубной школы в стартовом составе на «Аякс» - это новая стратегия «Шахтера»?

– Мы подписали хорвата Джурасека, но на данный момент это, по большому счету, будет стопроцентная украинская команда. До начала чемпионата еще месяц - может, что-то поменяется, но не думаю, что настолько.

Сегодня это украинские футболисты. 10 выпускников нашей академии было в составе. Время и ситуация вносят определенные коррективы в то, что ты делаешь. Сегодня так, а завтра посмотрим.

– Насколько Ярослав Ракицкий был близок к команде?

– У нас были определенные контакты, но до конкретики не дошли. Может быть, это был такой эмоциональный порыв, когда он к нам приехал из «Зенита», разорвал с ними отношения, сыграл с нами благотворительные матчи. Но никаких переговоров особо не было, - сказал Палкин.