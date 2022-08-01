Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ПАЛКИН: «Переговоров с Ракицким особо не было»
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 07:57 | Обновлено 01 августа 2022, 08:14
468
0

Сергей ПАЛКИН: «Переговоров с Ракицким особо не было»

Гендиректор «Шахтера» – о несостоявшемся возвращении Ярослава

01 августа 2022, 07:57 | Обновлено 01 августа 2022, 08:14
468
0
Сергей ПАЛКИН: «Переговоров с Ракицким особо не было»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как теперь будет выглядеть донецкий клуб.

– 10 воспитанников клубной школы в стартовом составе на «Аякс» - это новая стратегия «Шахтера»?
– Мы подписали хорвата Джурасека, но на данный момент это, по большому счету, будет стопроцентная украинская команда. До начала чемпионата еще месяц - может, что-то поменяется, но не думаю, что настолько.

Сегодня это украинские футболисты. 10 выпускников нашей академии было в составе. Время и ситуация вносят определенные коррективы в то, что ты делаешь. Сегодня так, а завтра посмотрим.

– Насколько Ярослав Ракицкий был близок к команде?
– У нас были определенные контакты, но до конкретики не дошли. Может быть, это был такой эмоциональный порыв, когда он к нам приехал из «Зенита», разорвал с ними отношения, сыграл с нами благотворительные матчи. Но никаких переговоров особо не было, - сказал Палкин.

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «Созваниваемся с Ахметовым по несколько раз в день»
Сергей ПАЛКИН: «россия должна атомную бомбу сбросить на нас?»
Сергей ПАЛКИН: «Траоре хочет остаться»
Сергей Палкин Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Ювентус – 2:0. Мячи Бензема и Асенсио. Видео голов и обзор матча
Футбол | 31 июля 2022, 23:47 0
Реал – Ювентус – 2:0. Мячи Бензема и Асенсио. Видео голов и обзор матча
Реал – Ювентус – 2:0. Мячи Бензема и Асенсио. Видео голов и обзор матча

Голкипер Андрей Лунин всю игру находился в резерве у «Реала»

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 31 июля 2022, 20:55 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Футбол | 31.07.2022, 18:42
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Фабрегас прилетит в Италию на подписание контракта со своей новой командой
Футбол | 01.08.2022, 03:51
Фабрегас прилетит в Италию на подписание контракта со своей новой командой
Фабрегас прилетит в Италию на подписание контракта со своей новой командой
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Футбол | 31.07.2022, 21:40
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
31.07.2022, 11:30 6
Бокс
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
Иван РЕДКАЧ: «За счет чего Джошуа может победить в реванше Юсика?»
31.07.2022, 09:52 3
Бокс
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
30.07.2022, 16:07 23
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
01.08.2022, 07:00 2
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
31.07.2022, 18:45
Теннис
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
30.07.2022, 18:44 6
Футбол
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
31.07.2022, 11:58 45
Футбол
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
Невероятный прорыв. Ферстаппен выиграл в Венгрии, провал Леклера
31.07.2022, 17:44 5
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем