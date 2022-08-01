Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
WTA
01 августа 2022, 06:24 | Обновлено 01 августа 2022, 06:50
326
0

WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка

Разбор главного женского турнира недели

01 августа 2022, 06:24 | Обновлено 01 августа 2022, 06:50
326
0
WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка
Instagram. San Jose

С 1 по 7 августа в американском городе Сан-Хосе стартует женский хардовый турнир.

Mubadala Silicon Valley Classic - WTA 250

Сан-Хосе, США / 1-7 августа / хард / $757,900

Действующая чемпионка: Мария Саккари

Первые сеянные

Мария Саккари (Греция, WTA 3) - первая сеянная, Паула Бадоса (Испания, WTA 4) - вторая.

Турнир в Сан-Хосе достаточно сильный, поэтому сетка Марии достаточно сложная: в 1/8 финала Шелби Роджерс (США, WTA 45)/Бьянка Андрееску (Канада, WTA 54), далее Аманда Анисимова (СШA, WTA 22)/Каролина Плишкова (Чехия, WTA 15) и в полуфинале Онс Жабер (Тунис, WTA 5). 

У Бадосы: Элисон Риск (США, WTA 32)/Элизабет Мандлик (США, WTA 240), в 1/4 финала кто-то из списка: Кори Гауфф (США, WTA 11), Ангелина Калинина (Украина, WTA 52), Наоми Осака (Япония, WTA 41), Синвэнь Жен (Китай, WTA 51) и в полуфинале Дарья Касаткина (россия, WTA 12)/Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 23)/Арина Соболенко (беларусь, WTA 6).

На кого стоит обратить внимание

Бьянка Андрееску и Наоми Осака. Этих двух теннисисток как будто что-то связывает. Обе чемпионки Большого шлема, но обе из-за собственных причин упали в рейтинге и по уровню игры. Но все знают на что они способны, поэтому последить за ними точно стоит.

Темные лошадки турнира

Хаддад Майа (Бразилия, WTA 25), Синвэнь Жен и Ангелина Калинина. Все 3 теннисистки уступают по уровню игры главным фаворитам турнира, но в своей праймовой форме они способны на многое.

Ангелина Калинина

Украинке уже в первом круге предстоит сыграть с сильной соперницей - Кори Гауфф. Но даже при победе украинка выйдет на победительницу матча Осака/Жен. И в 1/4 финала Бадоса. Сложно, но Калинина может!

Главный фаворит турнира (по мнению Sport.ua)

Мария Саккари, Кори Гауфф и Аманда Анисимова. Представительнице Греции защищать трофей, а молодые американки очень хорошо отыгрывают на американском харде.

По теме:
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
АТР Лос-Кабос. Анонс: Оже и Кэмерон способны остановить Медведева
АТР Вашингтон. Анонс: почему россиянин недостоин статуса главного фаворита
WTA Сан-Хосе Ангелина Калинина Кори Гауфф Мария Саккари Аманда Анисимова статьи прогнозы на теннис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогноз. Возьмет ли Алькарас реванш за Уимблдон
Теннис | 31 июля 2022, 16:12 1
Прогноз. Возьмет ли Алькарас реванш за Уимблдон
Прогноз. Возьмет ли Алькарас реванш за Уимблдон

В финале Умага сыграет Карлос Алькарас и Янник Синнер

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 01 августа 2022, 01:00 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
Футбол | 31.07.2022, 08:34
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
Стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Футбол | 31.07.2022, 12:18
Стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
Футбол | 31.07.2022, 13:20
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
30.07.2022, 18:44 6
Футбол
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
30.07.2022, 16:31
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
30.07.2022, 15:41
Теннис
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Мне непонятна человеческая позиция Ломаченко»
31.07.2022, 11:30 6
Бокс
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
30.07.2022, 16:07 23
Футбол
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
30.07.2022, 23:14
Другие виды
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
31.07.2022, 11:58 45
Футбол
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
30.07.2022, 19:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем