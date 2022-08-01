WTA Сан-Хосе. Анонс: у Калининой сложная сетка

С 1 по 7 августа в американском городе Сан-Хосе стартует женский хардовый турнир.

Mubadala Silicon Valley Classic - WTA 250

Сан-Хосе, США / 1-7 августа / хард / $757,900

Действующая чемпионка: Мария Саккари

Первые сеянные

Мария Саккари (Греция, WTA 3) - первая сеянная, Паула Бадоса (Испания, WTA 4) - вторая.

Турнир в Сан-Хосе достаточно сильный, поэтому сетка Марии достаточно сложная: в 1/8 финала Шелби Роджерс (США, WTA 45)/Бьянка Андрееску (Канада, WTA 54), далее Аманда Анисимова (СШA, WTA 22)/Каролина Плишкова (Чехия, WTA 15) и в полуфинале Онс Жабер (Тунис, WTA 5).

У Бадосы: Элисон Риск (США, WTA 32)/Элизабет Мандлик (США, WTA 240), в 1/4 финала кто-то из списка: Кори Гауфф (США, WTA 11), Ангелина Калинина (Украина, WTA 52), Наоми Осака (Япония, WTA 41), Синвэнь Жен (Китай, WTA 51) и в полуфинале Дарья Касаткина (россия, WTA 12)/Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 23)/Арина Соболенко (беларусь, WTA 6).

На кого стоит обратить внимание

Бьянка Андрееску и Наоми Осака. Этих двух теннисисток как будто что-то связывает. Обе чемпионки Большого шлема, но обе из-за собственных причин упали в рейтинге и по уровню игры. Но все знают на что они способны, поэтому последить за ними точно стоит.

Темные лошадки турнира

Хаддад Майа (Бразилия, WTA 25), Синвэнь Жен и Ангелина Калинина. Все 3 теннисистки уступают по уровню игры главным фаворитам турнира, но в своей праймовой форме они способны на многое.

Ангелина Калинина

Украинке уже в первом круге предстоит сыграть с сильной соперницей - Кори Гауфф. Но даже при победе украинка выйдет на победительницу матча Осака/Жен. И в 1/4 финала Бадоса. Сложно, но Калинина может!

Главный фаворит турнира (по мнению Sport.ua)

Мария Саккари, Кори Гауфф и Аманда Анисимова. Представительнице Греции защищать трофей, а молодые американки очень хорошо отыгрывают на американском харде.