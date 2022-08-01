Англия01 августа 2022, 05:25 | Обновлено 01 августа 2022, 05:48
429
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ВИДЕО. Зинченко отдал футболку парню, который держал флаг Украины
После матча Emirates Cup Александр оставил сувенир юному болельщику
01 августа 2022, 05:25 | Обновлено 01 августа 2022, 05:48
429
0
После матча Emirates Cup украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко отдал футболку юному болельщику на трибунах, который держал флаг Украины.
Трогательное видео опубликовано в соцсетях
Emirates Cup 2022
Лондон, 30 июля
Арсенал (Англия) – Севилья (Испания) – 6:0
- Голы: Сака, 10 (пен), 19, Жезус, 13, 15, 77, Нкетиа, 89.
ВИДЕО. Зинченко отдал футболку парню, который держал флаг Украины
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