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  4. ВИДЕО. Зинченко отдал футболку парню, который держал флаг Украины
Англия
01 августа 2022, 05:25 | Обновлено 01 августа 2022, 05:48
429
0

ВИДЕО. Зинченко отдал футболку парню, который держал флаг Украины

После матча Emirates Cup Александр оставил сувенир юному болельщику

01 августа 2022, 05:25 | Обновлено 01 августа 2022, 05:48
429
0
ВИДЕО. Зинченко отдал футболку парню, который держал флаг Украины
YouTube

После матча Emirates Cup украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко отдал футболку юному болельщику на трибунах, который держал флаг Украины.

Трогательное видео опубликовано в соцсетях

Emirates Cup 2022

Лондон, 30 июля

Арсенал (Англия) – Севилья (Испания) – 6:0

  • Голы: Сака, 10 (пен), 19, Жезус, 13, 15, 77, Нкетиа, 89.

ВИДЕО. Зинченко отдал футболку парню, который держал флаг Украины

 

 

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Источник Sport.ua
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