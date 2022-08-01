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  4. WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
WTA
01 августа 2022, 05:39 | Обновлено 01 августа 2022, 05:40
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0

WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?

Разбор женского турнира в Вашингтоне. Даяна в первом круге сыграет с представительницей беларуси

01 августа 2022, 05:39 | Обновлено 01 августа 2022, 05:40
75
0
WTA Вашингтон. Анонс: как далеко пройдет Ястремская?
Instagram. City Open

С 1 по 7 августа параллельно мужскому турниру в Вашингтоне (США) пройдет также и женский турнир.

City Open - WTA 250

Вашингтон, СШA / 1-7 августа / хард / $ 251,750

Действующая чемпионка: Джессика Пегула

Турнир не проводился с 2019 года.

Первые сеянные

Джессика Пегула (США, WTA 7) и Эмма Радукану (Великобритания, 10) посеяны под первыми двумя номерами. Обе стартуют с 1/16 финала.

У Джессики не самые слабые соперницы по сетке: Хейли Баптист (США, WTA 148), Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 88), Клара Таусон (Дания, WTA 47) и Симона Халеп (Румыния, WTA 49). 

У Эммы также не легче: Луиза Чирико (СШA, WTA 216), София Кенин (США, WTA 416)/Осорио Серрано (Колумбия, WTA 67), в 1/4 финала кто-то из списка: Элиза Мертенс (Бельгия, WTA 30), Людмила Самсонова (россия, WTA 60), Айла Томлянович (Австралия, WTA 69), Слоан Стивенс (США, WTA 57) и в полуфинале Виктория Азаренко (беларусь, WTA 20)/Даяна Ястремская (Украина, WTA 77).

На кого стоит обратить внимание

Интересно посмотреть, что покажет Дарья Сэвилл, которая в этом году снова заиграла на харде. Отметим также возвращении Софии Кенин после ее ужасного спада в игре. Стоит понаблюдать и за Хейли Баптист, которой всего 20, но которая очень часто и стабильно отыгрывает внутренние фьючерсы и квалификации к более большим турнирам.

Темные лошадки турнира

Клара Таусон, Эмма Радукану и Даяна Ястремская. Эти 3 молодые теннисистки по потенциалы круче всех тут. Только вот у Клары еще не было громких трофеев, у Эммы сильный спад за последний год, а Даяна все никак не может найти свой теннис.

Даяна Ястремская 

Единственная представительница Украины на данном турнире. И стоит отметить, что Ястремская вполне способна пройти далеко. В первом круге Азаренко, а далее проходные Тереза Мартинцова (Чехия, WTA 73)/Синьюй Ван (Китай, WTA 78). В 1/4 финала возможна Донна Векич (Хорватия, WTA 86). Шансы у Даяны есть, осталось только их использовать

Главный фаворит турнира (по мнения Sport.ua)

Как бы банально не звучало - Джессика Пегула является первой претенденткой на титул. Сетка хоть и не самая легкая, но проще чем у Радукану. Но и Эмму нельзя списывать со счетов.

По теме:
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WTA Вашингтон Даяна Ястремская Джессика Пегула Эмма Радукану статьи
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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