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ATP
01 августа 2022, 04:46 | Обновлено 01 августа 2022, 05:42
73
0

АТР Лос-Кабос. Анонс: Оже и Кэмерон способны остановить Медведева

Разбор турнира в Лос-Кабосе

01 августа 2022, 04:46 | Обновлено 01 августа 2022, 05:42
73
0
АТР Лос-Кабос. Анонс: Оже и Кэмерон способны остановить Медведева
Instagram. Лос-Кабос

С 1 по 7 августа в Лос-Кабосе (Мексика) пройдет хардовый турнир среди мужчин.

Abierto de Tenis Mifel - ATP 250

Лос-Кабос, Мексика / 1-6 августа / хард / $920,625

Действующий чемпион: Кэмерон Норри (Великобритания)

Первые сеянные 

Даниил Медведев (россия, 1) и Феликс Оже-Альясим (Канада, АТР 9) посеяны под первым и вторым номером соответсвенно.

Сетка у представителя россии очень легкая: в 1/8 финала квалифаер/Родриго Пачеко (АТР 1582), в 1/4 финала кто-то из списка: Факундо Баньис (Аргентина, АТР 120), Эрнесто Эскобедо (США, АТР 158), Ричардас Беранкис (Литва, АТР 102), Кентен Гали (Франция, АТР 74) и только в полуфинале возможен Миомир Кецманович (Сербия, АТР 33)/Брэндон Накашима (СШA, ATP 56). 

У Оже соперники посложнее: Джон Миллман (Австралия, АТР 81), Танаси Коккинакис (Австралия, ATP 69) и Кэмерон Норри (Великобритания, АТР 13). 

На кого стоит обратить внимание

Не самый сильный турнир, но наверное интересно будет глянуть, как мексиканский юниор отыграет первый круг против квалифаера, а затем, при победе, сыграет с 1-й ракеткой мира. Речь идет про 17-летнего Родриго Пачеко, который получил WC на этот турнир.

Темные лошадки турнира

Кэмерону Норри вряд-ли можно приписать этот статус, но на фоне Медведева и Феликса он немного уступает в мощи. Хотя хард тут медленный и со своим стилем Норри вполне может рассчитывать на финальные стадии, тем более в прошлом году он уже выигрывал тут трофей. Так же нужно отметить Миомира Кецмановича и Танаси Коккинакиса.

Главные фавориты турнира (по мнению Sport.ua)

Естественно, с такой легкой сеткой первая ракетка Даниил Медведев должен проходить в финал (еще бы на челленджер заявился). Но и Феликс Оже-Альясим, и Кэмерон Норри способны обыграть на таком харде россиянина, тем более учитывая его бесформенность. 

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Даниил Медведев ATP Лос-Кабос Феликс Оже-Альяссим Кэмерон Норри
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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