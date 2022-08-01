Хавбек Ювентуса вывихнул плечо и выбыл на месяц

Хавбек туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни получил травму плеча.

Американский футболист вывихнул плечо и пропустит приблизительно месяц. Туринский клуб может расстаться с 23-летним футболистом.

Маккенни прибыл в «Ювентус» в августе 2020 года. В минувшем сезоне он сыграл 29 матчей и забил 4 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость американца в 25 млн евро.