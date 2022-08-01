Украина. Премьер лига01 августа 2022, 03:20 | Обновлено 01 августа 2022, 03:34
9
0
Хавбек Ювентуса вывихнул плечо и выбыл на месяц
Уэстон Маккенни получил травму и может даже покинуть туринский клуб
01 августа 2022, 03:20 | Обновлено 01 августа 2022, 03:34
9
0
Хавбек туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни получил травму плеча.
Американский футболист вывихнул плечо и пропустит приблизительно месяц. Туринский клуб может расстаться с 23-летним футболистом.
Маккенни прибыл в «Ювентус» в августе 2020 года. В минувшем сезоне он сыграл 29 матчей и забил 4 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость американца в 25 млн евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
MMA | 01 августа 2022, 01:00 2
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года
Бокс | 31 июля 2022, 03:30 1
Поединок состоялся в Бруклине, в андеркарде боя между Гарсией и Бенавидесом
Футбол | 31.07.2022, 15:51
Футбол | 31.07.2022, 08:34
Бокс | 31.07.2022, 11:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.07.2022, 18:45
31.07.2022, 09:52 3
30.07.2022, 12:41 4
Другие виды
30.07.2022, 21:01 14
31.07.2022, 17:44 5
31.07.2022, 11:58 45
30.07.2022, 15:12 48