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Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 03:20 | Обновлено 01 августа 2022, 03:34
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0

Хавбек Ювентуса вывихнул плечо и выбыл на месяц

Уэстон Маккенни получил травму и может даже покинуть туринский клуб

01 августа 2022, 03:20 | Обновлено 01 августа 2022, 03:34
9
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Хавбек Ювентуса вывихнул плечо и выбыл на месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэстон Маккенни

Хавбек туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни получил травму плеча.

Американский футболист вывихнул плечо и пропустит приблизительно месяц. Туринский клуб может расстаться с 23-летним футболистом.

Маккенни прибыл в «Ювентус» в августе 2020 года. В минувшем сезоне он сыграл 29 матчей и забил 4 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость американца в 25 млн евро.

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Источник Gazzetta dello Sport
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