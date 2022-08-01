Умаг. Карлос Алькарас проиграл второй финал подряд
Янник Синнер выиграл у испанца в финале Умага
В финале грунтового турнира в Умаге (Хорватия) сыграли Янник Синнер (Италия, АТР 10) и Карлос Алькарас (Испания, АТР 5). Победу одержал представитель Италии в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 за 2 часа и 28 минут.
АТР Умаг (Хорватия). Финал. Грунт
Янник Синнер (Италия) - Карлос Алькарас (Испания) - 6:7 (5:7), 6:1, 6:1
Для Янника это стал первый трофей в карьере на грунте и первый трофей в сезоне.
- R32: BYE
- R16: Хауме Муньяр (Испания) 6:4, 6:4
- QF: Роберто Карбальес (Испания) 6:4, 7:6 (7:5)
- SF: Франко Агаменоне (Италия, Q) 6:1, 6:3
- Final: Карлос Алькарас (Испания, 1) 6:7 (5:7), 6:1, 6:1
Интересно то, что для Синнера эта победа над Алькарасом стала первой над топ-5 в карьере. А также отметим, что Янник первым с 2020 года выиграл у испанца после первого проигранного сета. До этого на грунтовом челленджере в Марбелье (Испания) Карлоса победил другой итальянец - Лоренцо Джустино (АТР 260).
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