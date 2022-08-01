Умаг. Карлос Алькарас проиграл второй финал подряд

В финале грунтового турнира в Умаге (Хорватия) сыграли Янник Синнер (Италия, АТР 10) и Карлос Алькарас (Испания, АТР 5). Победу одержал представитель Италии в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 за 2 часа и 28 минут.

АТР Умаг (Хорватия). Финал. Грунт

Янник Синнер (Италия) - Карлос Алькарас (Испания) - 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Для Янника это стал первый трофей в карьере на грунте и первый трофей в сезоне.

R32: BYE

BYE R16: Хауме Муньяр (Испания) 6:4, 6:4

Хауме Муньяр (Испания) 6:4, 6:4 QF: Роберто Карбальес (Испания) 6:4, 7:6 (7:5)

Роберто Карбальес (Испания) 6:4, 7:6 (7:5) SF: Франко Агаменоне (Италия, Q) 6:1, 6:3

Франко Агаменоне (Италия, Q) 6:1, 6:3 Final: Карлос Алькарас (Испания, 1) 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Интересно то, что для Синнера эта победа над Алькарасом стала первой над топ-5 в карьере. А также отметим, что Янник первым с 2020 года выиграл у испанца после первого проигранного сета. До этого на грунтовом челленджере в Марбелье (Испания) Карлоса победил другой итальянец - Лоренцо Джустино (АТР 260).