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  4. Умаг. Карлос Алькарас проиграл второй финал подряд
ATP
01 августа 2022, 01:24 |
21
0

Умаг. Карлос Алькарас проиграл второй финал подряд

Янник Синнер выиграл у испанца в финале Умага

01 августа 2022, 01:24 |
21
0
Умаг. Карлос Алькарас проиграл второй финал подряд
Instagram. Янник Синнер

В финале грунтового турнира в Умаге (Хорватия) сыграли Янник Синнер (Италия, АТР 10) и Карлос Алькарас (Испания, АТР 5). Победу одержал представитель Италии в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 за 2 часа и 28 минут.

АТР Умаг (Хорватия). Финал. Грунт

Янник Синнер (Италия) - Карлос Алькарас (Испания) - 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Для Янника это стал первый трофей в карьере на грунте и первый трофей в сезоне. 

  • R32: BYE
  • R16: Хауме Муньяр (Испания) 6:4, 6:4
  • QF: Роберто Карбальес (Испания) 6:4, 7:6 (7:5)
  • SF: Франко Агаменоне (Италия, Q) 6:1, 6:3
  • Final: Карлос Алькарас (Испания, 1) 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Интересно то, что для Синнера эта победа над Алькарасом стала первой над топ-5 в карьере. А также отметим, что Янник первым с 2020 года выиграл у испанца после первого проигранного сета. До этого на грунтовом челленджере в Марбелье (Испания) Карлоса победил другой итальянец - Лоренцо Джустино (АТР 260).

 

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Янник Синнер Карлос Алькарас ATP Умаг
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Источник Sport.ua
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