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WTA
31 июля 2022, 22:55 | Обновлено 31 июля 2022, 23:12
843
0

Известная чешская теннисистка завершила карьеру

Андреа Главачкова объявила о завершении карьеры после турнира в Праге

31 июля 2022, 22:55 | Обновлено 31 июля 2022, 23:12
843
0
Известная чешская теннисистка завершила карьеру
Instagram. Андреа Главачкова и Луция Градецка

Чешская теннисистка Андреа Главачкова завершила карьеру после хардового турнира в Праге. Последний турнир она провела со своей соотечественницей Луцией Градецкой. Отметим, что именно с ней Главачкова добилась основных успехов в парном разряде.

35-летняя чешка за карьеру выиграла 2 Турнира Большого Шлема в парном разряде, а именно Ролан Гаррос 2011 и US Open 2013, на обоих турнирах ее напарницей была Луция. Также она побеждала в миксте на US Open 2013 и еще на 25 турнирах уровня WTA. В 2017 вместе с Тимеей Бабош (Венгрия) Главачкова выиграла Итоговый турнир, а в 2012 в Лондоне на Олимпийских играх с Луцией уступила в финале сестрам Уильямс. Отметим, что на счету Главачковой еще 19 побед на турнирах серии ITF и 23 проигранных финала на турнирах WTA, а также две победы в составе сборной Чехии на Кубке Федераций (2012, 2014)

Наивысшая позиция в парном разряде - 3-я в октябре 2012. В одиночном - 58-я в сентябре 2012. Титулов на уровне WTA в одиночном разряде у нее нет. 

Свой последний матч опытная чешка провела на хардовом турнире в Праге против Мию Като и Саманты Маррей. Вместе с Луцией Градецкой Андреа уступила в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. 

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Андреа Главачкова Луция Градецка WTA Прага завершение карьеры
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Источник Sport.ua
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