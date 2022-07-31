Кривбасс разгромил любительскую команду. Команда Вернидуба забила 9 мячей
Команда из Кривого Рога обыграла «Севлюш» из Закарпатской области
31 июля «Кривбасс» провел второй контрольный матч на Закарпатье.
Команда из Кривого Рога под руководством Юрия Вернидуба разгромила «Севлюш» из Закарпатской области, аматорского чемпиона региона (9:0).
За «Кривбасс» голами отличились Евгений Банада (дубль), Алексей Хобленко, Максим Задерака, Назар Волошин, Дмитрий Хомченовский, Вячеслав Рябов (дубль) и Глеб Попчук.
Товарищеский матч
31 июля, Закарпатье
Севлюш (Закарпатье) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:9
Голы: Банада (6, 45), Хобленко (11), Задерака (28), Волошин (40), Хомченовский (48), Рябов (63, 64), Попчук (70).
Кривбасс: Андрей Клищук (Богдан Хома, 46), Евгений Опанасенко (Никита Татарков, 46), Вячеслав Рябов (к), Тимур Стецьков (Иван Зотько, 46), Максим Задерака (Глеб Попчук, 31), Евгений Банада (Дмитрий Семенов, 46), Денис Шевченко, Тимур Кораблин (Андрей Понедельник, 46), Роман Дебелко (Дмитрий Хомченовский, 46), Назар Волошин (Денис Устименко, 46), Алексей Хобленко (Иван Козак, 25, Виталий Вернидуб, 46).
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