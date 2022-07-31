Сергей ПАЛКИН: «Созваниваемся с Ахметовым по несколько раз в день»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, рассматривался ли вариант с закрытием клуба.

– Когда начинается война, вы ведь не понимаете масштабы и к чему это все приведет. Сначала было впечатление, что это конец всему, а не только футболу. Но не было такого, чтобы мы сели и сказали: «Все, с футболом заканчиваем». В первую неделю все были в шоковом состоянии. Нужно было решать не стратегические задачи, а текущие: вывезти иностранцев, тренерский штаб, куда девать сотрудников, чем они должны заниматься.

Если бы вы меня тогда спросили подумать наперед, мой ответ был бы, что футболу конец. А когда проходит неделя, вторая, третья, свои текущие операционные вопросы ты решил, то уже начинаешь задумываться о будущем.

Начали возникать мысли, а не продолжить ли нам чемпионат. В первые недели об этом вообще никто не говорил. Каждый клуб решал свои внутренние вопросы и никто ни с кем не общался.

– Насколько Ринат Ахметов сейчас вовлечен в дела команды?

– По нескольку раз в день созваниваемся. Он вовлечен во все процессы. Сейчас новая команда и тренерский штаб, новая ситуация - все меняется очень быстро. Ты только успеваешь реагировать на все изменения.

– После 2014 года в «Шахтере» говорили о мечте вернуться в Донецк и сыграть на «Донбас Арене». Как сейчас?

– Это даже усилилось. Сейчас мы даже больше говорим об этом, чем после 2014-го. Есть жесткий настрой вернуть все, что у нас когда-то забрали. У тебя должен быть дом, должна быть связь со своим городом.

– Как «Шахтер» будет жить: с продажи игроков, еврокубков или на деньги владельца?

– Планировали жить с продажи игроков, но ФИФА нам так «помогла», что теперь планируем немного по-другому. У нас большое подспорье – группа Лиги чемпионов, те бонусы, которые мы получим. Это сейчас один из главных финансовых факторов.

Какие-то сделки по продаже мы уже заключили. Продали Фернандо, Маркоса Антонио, Додо, Алана Патрика, Нереса. У Винисиуса аренда с правом выкупа, но мы думаем, что его выкупят тоже.

– Клуб подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро. Какие последние новости по этой теме?

– Мы выслали письмо в ФИФА и сказали, что идем в суд против них. 15 августа мы должны отдать полный пакет документов по этому делу. До этого у нас есть время договориться с ними полюбовно. Если до 15-го не договариваемся, то мы передаем весь пакет документов в CAS, - сказал Палкин.