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ATP
31 июля 2022, 18:03 | Обновлено 31 июля 2022, 19:01
129
0

Прогноз. Чемпионом в Атланте снова будет или американец, или австралиец

Дженсон Бруксби и Алекс Де Минаур разыграют трофей в Атланте

31 июля 2022, 18:03 | Обновлено 31 июля 2022, 19:01
129
0
Прогноз. Чемпионом в Атланте снова будет или американец, или австралиец
Instagram. Алекс Де Минаур в 2019 году в Атланте

В финале Атланты (США) сыграют американец Дженсон Бруксби (АТР 43) и австралиец Алекс Де Минаур (АТР 30). На протяжении 11 лет победителями были либо австралийцы (Ник Кирьос и Алекс Де Минаур), либо американцы (Марди Фиш, Джон Изнер, Энди Роддик). 

Atlanta Open - ATP 250

Атланта, США / 25-31 июля / хард / $708,530

Действующий чемпион: Джон Изнер (США)

Дженсон на своем пути к финалу обыграл француза Бэнуа Пэра (АТР 94), американца Маккензи Макдональда (АТР 51), действующего чемпиона и своего соотечественника Джона Изнера (АТР 25) и Фрэнсиса Тьяфу (США, АТР 29). Алекс закрыл австралийца Джеймса Дакворта (АТР 62), француза Адриана Маннарино (АТР 78) и представителя беларуси Илью Ивашка (АТР 53).

Дженсон Бруксби сыграет в своем третьем финале в карьере и во втором за год. Предыдущие финалы в Ньюпорте (Великобритания, 2021) и Далласе (2022, США) он проиграл.

Алекс, в свою очередь, сыграет в своем двенадцатом финале на уровне АТР и в первом за последний год. Всего он выиграл 5 трофеев и  также становился чемпионом на этих кортах в 2019 году. Тогда в двух сетах австралиец обыграл Тейлора Фрица (АТР 12).

Бруксби и Де Минаур проведут свой первый матч между собой.

Теннисисты выйдут на корт 1 августа не ранее 00:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua - победа Бруксби.
 

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Дженсон Бруксби Алекс де Минаур ATP Атланта прогнозы на теннис
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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