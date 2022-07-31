Экс-форвард Карпат может усилить Львов

Бывший нападающий «Карпат» Евгений Будник может усилить ПФК «Львов».

31-летний форвард с июля пребывает в статусе свободного агента. Ранее «Карпаты» расстались с рядом футболистов, включая Евгения, по взаимному согласию сторон.

Будник весеннюю часть прошлого сезона провел в греческом «Астерасе». Форвард провел 8 матчей во второй Суперлиге, забив 6 мячей.

В сезоне 2021-22 годов «Карпаты» выступали в группе «А» Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата львовский клуб занимал первое место в турнирной таблице.

«Львов» занял 12-е место в УПЛ. Старт чемпионата Украины 2022/23 назначен на 23 августа.