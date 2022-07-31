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31 июля 2022, 16:49 | Обновлено 31 июля 2022, 16:52
58
1

Игорь ПОТЕРЯ: «Нужно проиграть кучу раз, чтобы добиться успеха»

Украинский боец – о фиаско в дебютном поединке в UFC

31 июля 2022, 16:49 | Обновлено 31 июля 2022, 16:52
58
1
Игорь ПОТЕРЯ: «Нужно проиграть кучу раз, чтобы добиться успеха»
Instagram. Игорь Потеря

Украинец Игорь Потеря (19-3) прокомментировал поражение румыну Николаэ Негумеряну в дебютном поединке UFC.

«Избит, но не сломан. Никаких оправданий.

Я прошел хороший кемп, работал с очень сильными ребятами и на этом моя самооценка только росла, я понимал что я крут.

Было очень много психологических моментов, но и через это я прошел, пытался держать фокус до поединка.

У меня было очень много спаррингов: я работал 6 спаррингов по 5 мин 3 раза в неделю и чувствовал, что могу еще, функционально я был очень сильным.

На счет поединка.

У меня закончилось горючее на 3-й минуте 1-го раунда. На это есть 4 причины, но сейчас не об этом. Что имеем, то имеем. Я посмотрел поединок и мне стало стыдно за себя.

Я знаю, что это был не я, не тот Игорь, который махается до конца. Все, кто меня знают, как спортсмена, тоже это скажут.

Я не показал вообще ничего в этом поединке. Ни своей ударной техники, ни борьбы - абсолютно ничего.

Больно психологически, но и это пройдет.

Я проигрывал уже в профи, я проигрывал в любителях, я проигрывал на тренировках, я проигрывал в бизнесе, я проиграл во многих жизненных планах, я терял все, что зарабатывал, но я никогда не сдавался и не собираюсь этого делать сейчас.

Я всегда рискую.

В этой жизни нужно проиграть кучу раз, чтобы добиться успеха, особенно в нашей игре. Всегда вставать и идти вперед, несмотря ни на что.

Сейчас все планы испортились, в голове мусор. Где-то подвел многих. Особенно свою семью.

Но все проанализирую, пройдет немного времени и вернемся сильнее.

Все равно на энергии, только нужно немного подзарядиться.

Большое спасибо всем людям, которые были со мной там. Всем людям, которые меня поддерживают. Крепко всех обнимаю. Кто не падает, тот не поднимается», - написал Потеря.

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Источник Instagram
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