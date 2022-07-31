Украинцы стартовали в квалификациях Челленджеров

На следующей недели стартуют два грунтовых челленджера в Европе: в Корденосе (Италия) и в Либерце (Чехия). 31 июля - 1 августа проходят квалификации к этим турнирам, где также приняли участие и укрианцы.

Георгий Кравченко (АТР 396) проиграл итальянцу Далла Валле (АТР 688) в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 за 2 часа. Но на этом выступление украинца в Италии не закончилось. В 1/8 финала парного турнира Георгий вместе с Виктором Дурасовичем (Норвегия, АТР 322) сыграет с итальянско-испанским дуэтом в лице Марко Бортолотти и Серхио Мартосом.

В параллельном первом круге квалификации на челленджере в Либереце сыграли украинцы Виталий Сачко (АТР 265) и Владислав Орлов (АТР 463). Виталий и Владислав сыграли между собой и победителем в двух сетах вышел более высокорейтинговый представитель Украины - Виталий Сачко. В финальном раунде квалификации Сачко сыграет с французом Джованни Мпеши-Перрикаром (АТР 503). Матч состоится 1 августа не ранее 11:00 по Киеву.