Боузкова обыграла россиянку в финале турнира

В финале хардового турнира в Праге (Чехия) сыграли Мария Боузкова (Чехия, WTA 66) и Анастасия Потапова (россия, WTA 59).

Уверенную победу одержала Мария Боузкова в двух сетах за 1 час и 11 минут.

WTA Прага (Чехия). Финал. Хард

Мария Боузкова (Чехия) - Анастасия Потапова (россия) - 6:0, 6:3

Для Марии это стал первый трофей в карьере на уровне WTA.

R32: Синья Краус (Австрия, LL) 6:2, 7:6 (7:2)

Синья Краус (Австрия, LL) 6:2, 7:6 (7:2) R16: Доминика Салкова (Чехия, Q) 6:1, 6:2

Доминика Салкова (Чехия, Q) 6:1, 6:2 QF: Оксана Селехметьева (россия, Q) 6:3, 6:0

Оксана Селехметьева (россия, Q) 6:3, 6:0 SF: Линда Носкова (Чехия, WC) 7:6 (7:4), 6:3

Линда Носкова (Чехия, WC) 7:6 (7:4), 6:3 Final: Анастасия Потапова (россия, 7) 6:0, 6:3

Далее Боузкова сыграет в Вашингтоне (США), где в первом круге встретится с Эммой Радукану (Великобритания, WTA 10)