WTA31 июля 2022, 15:58 |
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Боузкова обыграла россиянку в финале турнира
Мария Боузкова стала триумфатором турнира в Праге
31 июля 2022, 15:58 |
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В финале хардового турнира в Праге (Чехия) сыграли Мария Боузкова (Чехия, WTA 66) и Анастасия Потапова (россия, WTA 59).
Уверенную победу одержала Мария Боузкова в двух сетах за 1 час и 11 минут.
WTA Прага (Чехия). Финал. Хард
Мария Боузкова (Чехия) - Анастасия Потапова (россия) - 6:0, 6:3
Для Марии это стал первый трофей в карьере на уровне WTA.
- R32: Синья Краус (Австрия, LL) 6:2, 7:6 (7:2)
- R16: Доминика Салкова (Чехия, Q) 6:1, 6:2
- QF: Оксана Селехметьева (россия, Q) 6:3, 6:0
- SF: Линда Носкова (Чехия, WC) 7:6 (7:4), 6:3
- Final: Анастасия Потапова (россия, 7) 6:0, 6:3
Далее Боузкова сыграет в Вашингтоне (США), где в первом круге встретится с Эммой Радукану (Великобритания, WTA 10)
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