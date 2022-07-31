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  4. Боузкова обыграла россиянку в финале турнира
WTA
31 июля 2022, 15:58 |
269
0

Боузкова обыграла россиянку в финале турнира

Мария Боузкова стала триумфатором турнира в Праге

31 июля 2022, 15:58 |
269
0
Боузкова обыграла россиянку в финале турнира
Instagram. Мария Боузкова

В финале хардового турнира в Праге (Чехия) сыграли Мария Боузкова (Чехия, WTA 66) и Анастасия Потапова (россия, WTA 59).

Уверенную победу одержала Мария Боузкова в двух сетах за 1 час и 11 минут.

WTA Прага (Чехия). Финал. Хард

Мария Боузкова (Чехия) - Анастасия Потапова (россия) - 6:0, 6:3

Для Марии это стал первый трофей в карьере на уровне WTA. 

  • R32: Синья Краус (Австрия, LL) 6:2, 7:6 (7:2)
  • R16: Доминика Салкова (Чехия, Q) 6:1, 6:2
  • QF: Оксана Селехметьева (россия, Q) 6:3, 6:0
  • SF: Линда Носкова (Чехия, WC) 7:6 (7:4), 6:3
  • Final: Анастасия Потапова (россия, 7) 6:0, 6:3

Далее Боузкова сыграет в Вашингтоне (США), где в первом круге встретится с Эммой Радукану (Великобритания, WTA 10)

 

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Источник Sport.ua
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