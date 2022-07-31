Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Прогноз. Возьмет ли Алькарас реванш за Уимблдон
ATP
31 июля 2022, 16:12 | Обновлено 31 июля 2022, 19:13
640
1

Прогноз. Возьмет ли Алькарас реванш за Уимблдон

В финале Умага сыграет Карлос Алькарас и Янник Синнер

31 июля 2022, 16:12 | Обновлено 31 июля 2022, 19:13
640
1
Прогноз. Возьмет ли Алькарас реванш за Уимблдон
Instagram. Карлос Алькарас и Янник Синнер

31 июля в 21:00 по Киеву в хорватском Умаге пройдет финал между испанцем Карлосом Алькарасом (ATP 5) и Янником Синнером (ATP 10). Стоит отметить, что они и были первыми двумя сеянными этого турнира.

Plava Laguna Croatia Open Umag - ATP 250

Умаг, Хорватия / 25-31 июля / грунт / €534,555

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Карлос впервые защищает выигранный трофей уровня АТР и пока дела у него складываются достаточно неплохо. Естественно, были определенные трудности. В полуфинале испанец играл с 20-летним итальянцем Джулио Дзеппьери (АТР 168) . Матч закончился победой Карлоса в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Но, во-первых, Карлос брал медицинский тайм-аут на старте второй партии, а во-вторых, в третьем сете Джулио отыгрался со счета 3:0 на 3:3 и, к сожалению, потянул мышцу бедра. До этого испанец в двух сетах обыграл аргентинца Факундо Баньиса (АТР 120) и Норберта Гомбоша (АТР 117) из Словении. 

По Яннику Синнеру было очень много вопросов перед стартом турнира. На Уимблдоне у него были проблемы со здоворьем в последних сетах против Новака Джоковича (АТР 7), где он проиграл матч с 2:0 по сетам. Казалось, что логичнее было бы подготовиться к американской хардовой серии, но Янник тут, в финале. По сетке он прошелся уверенно, обыграв испанца Хауме Муньяра (АТР 59), еще одного испанца Роберто Карбальеса (АТР 86) и в полуфинале разобрался со своим соотечественником Франко Агаменоне (АТР 136) со счетом 6:1, 6:3. 

Алькарас и Синнер играли между собой уже 3 раза (2-1 в пользу Карлоса), дважды на уровне АТР. Крайняя встреча была сыграна в 1/8 финала Уимблдона 2022, где победу праздновал Янник. На грунте молодые теннисисты встречались на челленджере в Аликанте (Испания), тогда выиграл хозяин кортов - Алькарас.

Прогноз от Sport.ua - Победа Алькараса

 

По теме:
Прогноз. Чемпионом в Атланте снова будет или американец, или австралиец
Прогноз. Гарсия должна завершить начатое в Варшаве
Сенсация в Гамбурге. Лоренцо Музетти взял свой первый трофей АТР
Карлос Алькарас Янник Синнер ATP Умаг прогнозы на теннис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
Футбол | 30 июля 2022, 18:44 6
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес

Под горячую руку болельщицы попал Антон Байдал

ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
Футбол | 30 июля 2022, 19:35 1
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей

Александр был очень активным

Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Футбол | 31.07.2022, 11:58
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Украинцы стартовали в квалификациях Челленджеров
Теннис | 31.07.2022, 17:10
Украинцы стартовали в квалификациях Челленджеров
Украинцы стартовали в квалификациях Челленджеров
Стало стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Футбол | 31.07.2022, 12:18
Стало стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Стало стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VikyKrasotulechka90
Сегодня финал ЧЕЖ . Хоть бы что то написали ( Зато всякого кала ненужного напечатали как всегда
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена
Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена
30.07.2022, 18:06
Авто/мото
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
30.07.2022, 16:31
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
30.07.2022, 15:41
Теннис
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
29.07.2022, 23:48 9
Футбол
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
29.07.2022, 22:52 1
Другие виды
А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе
А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе
29.07.2022, 17:39 10
Футбол
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
Неудача Музычук. Сборные Украины синхронно победили на шахматной Олимпиаде
30.07.2022, 23:14
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
29.07.2022, 17:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем