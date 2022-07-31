ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Эвертон – Динамо

29 июля «Динамо» сыграло благотворительный матч против «Эвертона» в Ливерпуле, уступив со счетом 0:3.

В трансляцию матча не попало большое количество интересных моментов, которые сопровождали эту встречу.

«Динамо» выпустило специальный ролик, в котором показало эксклюзивные кадры поздравления от Виталия Миколенко, эмоции фанатов обоих клубов и общую атмосферу матча.