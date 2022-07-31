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  4. ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Эвертон – Динамо
Англия
31 июля 2022, 14:28 |
1224
0

ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Эвертон – Динамо

Почувствуйте атмосферу изнутри

31 июля 2022, 14:28 |
1224
0
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Эвертон – Динамо
ФК Динамо Киев

29 июля «Динамо» сыграло благотворительный матч против «Эвертона» в Ливерпуле, уступив со счетом 0:3.

В трансляцию матча не попало большое количество интересных моментов, которые сопровождали эту встречу.

«Динамо» выпустило специальный ролик, в котором показало эксклюзивные кадры поздравления от Виталия Миколенко, эмоции фанатов обоих клубов и общую атмосферу матча. 

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Динамо Киев Эвертон Виталий Миколенко благотворительные матчи
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Источник ФК Динамо Киев
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