Англия31 июля 2022, 14:28 |
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ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Эвертон – Динамо
Почувствуйте атмосферу изнутри
31 июля 2022, 14:28 |
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29 июля «Динамо» сыграло благотворительный матч против «Эвертона» в Ливерпуле, уступив со счетом 0:3.
В трансляцию матча не попало большое количество интересных моментов, которые сопровождали эту встречу.
«Динамо» выпустило специальный ролик, в котором показало эксклюзивные кадры поздравления от Виталия Миколенко, эмоции фанатов обоих клубов и общую атмосферу матча.
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