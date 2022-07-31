Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
Лига чемпионов
31 июля 2022, 13:20 | Обновлено 31 июля 2022, 13:28
200
0

ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»

Специалист доволен игрой киевлян в дополнительное время

31 июля 2022, 13:20 | Обновлено 31 июля 2022, 13:28
200
0
ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»
ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Динамо» и бывший футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу киевлян в Стамбуле, которая позволила команде Мирчи Луческу пробиться в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

«Я бы не сказал, что победа яркая, если говорить об игре. Я могу поздравить «Динамо» с выходом, но можно отметить только, наверное, дополнительное время. Там наши проснулись, начали создавать моменты. Не будем спихивать, что турки устали, хотя они реально устали, но это уже не проблемы «Динамо». Н***р было удаляться, при этом бестолковое удаление и оно еще и было.

Мне кажется, что у судьи было много желтых карт и он хотел установить рекорд. Потому что он показывал желтые там, где есть, там где нет – всем подряд. Ошибался тоже прилично, мог реально засчитать гол «Фенербахче». Однако его ошибки не повлияли на результат, это точно», – сказал Леоненко.

По теме:
Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича
Детский тренер МАТИЕНКО: «Шовковский хорошо учился, в отличие от Ващука»
ВИДЕО. Фанат Эвертона забил символический гол с пенальти в ворота Динамо
Виктор Леоненко Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Футбол | 30 июля 2022, 16:07 20
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова

Григорий Козловский собирается провести воспитательную работу

КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
Футбол | 31 июля 2022, 08:34 11
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»

Президент «Руха» отчитался о проделанной работе

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
Футбол | 30.07.2022, 21:01
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
ФОТО ДНЯ. Клопп оставил автограф на ноге фаната
Футбол | 31.07.2022, 10:45
ФОТО ДНЯ. Клопп оставил автограф на ноге фаната
ФОТО ДНЯ. Клопп оставил автограф на ноге фаната
Шахтер может этим летом продать еще одного бразильца
Футбол | 31.07.2022, 09:33
Шахтер может этим летом продать еще одного бразильца
Шахтер может этим летом продать еще одного бразильца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
29.07.2022, 09:23 6
Футбол
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
30.07.2022, 15:41
Теннис
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
29.07.2022, 22:52 1
Другие виды
Накануне шахматной Олимпиады: анонсы, шансы и реверансы
Накануне шахматной Олимпиады: анонсы, шансы и реверансы
29.07.2022, 08:20 2
Другие виды
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
30.07.2022, 15:12 33
Футбол
Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер
Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер
29.07.2022, 09:08 11
Футбол
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
30.07.2022, 16:31
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
31.07.2022, 00:01 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем