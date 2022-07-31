ЛЕОНЕНКО: «Судья матча Фенербахче – Динамо хотел установить рекорд»

Экс-игрок «Динамо» и бывший футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал победу киевлян в Стамбуле, которая позволила команде Мирчи Луческу пробиться в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

«Я бы не сказал, что победа яркая, если говорить об игре. Я могу поздравить «Динамо» с выходом, но можно отметить только, наверное, дополнительное время. Там наши проснулись, начали создавать моменты. Не будем спихивать, что турки устали, хотя они реально устали, но это уже не проблемы «Динамо». Н***р было удаляться, при этом бестолковое удаление и оно еще и было.

Мне кажется, что у судьи было много желтых карт и он хотел установить рекорд. Потому что он показывал желтые там, где есть, там где нет – всем подряд. Ошибался тоже прилично, мог реально засчитать гол «Фенербахче». Однако его ошибки не повлияли на результат, это точно», – сказал Леоненко.