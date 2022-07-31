Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хочу, чтобы каждый наш игрок чувствовал кураж»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал ничейный результат в матче против «Утрехта» (2:2).

– Трудный матч. Знали, что играем против команды, играющей в вертикальный футбол и создающей много персонального прессинга. При таком футболе нужно играть лучше, открываться лучше. Предупредили ребят, что они должны играть умнее в розыгрыше мяча. Прессинг с их стороны был действительно хорошим, но мы не вошли очень хорошо в матч. Первые 15-20 минут мы не находили темп, размер, структуру и пространство для контроля игры.

По ходу матча и через пару комбинаций придавалось уверенности. Было видно, что можем лучше играть. Первый гол – как доказательство того, что команда может. Через такой розыгрыш от ворот к воротам, чтобы они не прикоснулись к мячу – это и структура, и талант, и концентрация. Это позволяет полагать, что мы можем пройти любые команды. Это хороший соперник в структуре прессинга, особенно в структуре 5-3-2 и достаточно агрессивен. Меня радует, что моментами команда показала, что мы можем играть хорошо. Но нельзя снижать требования к себе, мы должны быть мотивированными. Я хочу, чтобы каждый наш игрок чувствовал кураж. Убежден, что если ты можешь показать хотя бы один хороший тайм, то можешь качественно играть в футбол.

Итоги сбора? Благо, никто не травмировался. На старте сборов у нас был большой дисбаланс – одни игроки выступали за сборную, а футболисты «Мариуполя» долго не играли в футбол. Это атипичное собрание – я не планировал их и поздно присоединился к команде. 17 дней нам не хватит, чтобы быть в оптимальной форме. Поэтому будем немного опаздывать у пику формы – можем поймать темп только до 2-го или 3-го тура УПЛ