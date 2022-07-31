ПОКЛОНСКИЙ: «Шахтер обещал Днепру очень большие деньги за ничью с Динамо»

Бывший капитан «Днепра» Александр Поклонский рассказал о том, как клубы-конкуренты пытались премировать соперников.

– Вам часто приходилось участвовать в матчах, когда третья сторона премировала за нужный результат?

– Было пару таких матчей. Наиболее драматичный из них ‒ в 2001 году. Заканчивался 10-й чемпионат, по итогам которого мы уже заняли третье место. Оставалась последняя игра в Киеве, очень важная для «Динамо».

Если бы мы сыграли хотя бы вничью, «Шахтер» становился чемпионом. «Горняки» тогда пообещали нам за нужный для них результат ну очень большие деньги.

Мы выигрывали - 1:0. До конца матча оставалось минут пять. Вот тут произошло невероятное. В течение одной минуты «Динамо» забило два мяча. Вначале Несмачный, практически с нулевого угла, и тут же Мелащенко – головой. Второй гол перечеркнул все наши надежды на огромные премиальные, – сказал Поклонский.