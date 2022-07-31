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  4. ПОКЛОНСКИЙ: «Шахтер обещал Днепру очень большие деньги за ничью с Динамо»
Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 10:21 | Обновлено 31 июля 2022, 10:36
902
0

ПОКЛОНСКИЙ: «Шахтер обещал Днепру очень большие деньги за ничью с Динамо»

Бывший игрок днепрян – о том, как не удалось сорвать большой куш

31 июля 2022, 10:21 | Обновлено 31 июля 2022, 10:36
902
0
ПОКЛОНСКИЙ: «Шахтер обещал Днепру очень большие деньги за ничью с Динамо»
Из личного архива Александра Поклонского

Бывший капитан «Днепра» Александр Поклонский рассказал о том, как клубы-конкуренты пытались премировать соперников.

– Вам часто приходилось участвовать в матчах, когда третья сторона премировала за нужный результат?
– Было пару таких матчей. Наиболее драматичный из них ‒ в 2001 году. Заканчивался 10-й чемпионат, по итогам которого мы уже заняли третье место. Оставалась последняя игра в Киеве, очень важная для «Динамо».

Если бы мы сыграли хотя бы вничью, «Шахтер» становился чемпионом. «Горняки» тогда пообещали нам за нужный для них результат ну очень большие деньги.

Мы выигрывали - 1:0. До конца матча оставалось минут пять. Вот тут произошло невероятное. В течение одной минуты «Динамо» забило два мяча. Вначале Несмачный, практически с нулевого угла, и тут же Мелащенко – головой. Второй гол перечеркнул все наши надежды на огромные премиальные, – сказал Поклонский.

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Александр Поклонский Днепр Динамо Киев
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Источник FanDay
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