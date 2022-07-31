Йожеф САБО: «Динамо находится на подъеме после успеха в Стамбуле»

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо рассказал о предстоящем противостоянии «Динамо» в третьем круге квалификации Лиги чемпионов с австрийским «Штурмом».

– В квалификации Лиги чемпионов сезона 1996-1997 «Динамо» под вашим руководством встречалось с другим австрийским клубом – «Рапидом» и проиграло тогда, причем дважды – 0:2 и 2:4. Неужели австрийцы были так сильны?

– Первая игра в Вене была провальной. Уже в первом тайме после пропущенного мяча команда опустила руки и игра у нас развалилась. Не хватило характера.

– Как оцениваете перспективы нынешнего «Динамо» в игре со «Штурмом»?

– Австрийский футбол всегда был на хорошем счету в Европе, отличался командной дисциплиной, функциональной подготовкой, многие игроки шли в Бундеслигу, и, думаю, эти традиции остались до настоящего времени. «Штурм» в чемпионате занял второе место, и немного смущает отрыв от первого места – 15 очков.

«Динамо» сейчас находится на подъеме после успеха в Стамбуле, к тому же у команды достаточно времени для восстановления и подготовки к следующей игре. Мирча Луческу опытный тренер и сможет поставить игру и настроить игроков в нужном русле.