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Лига чемпионов
31 июля 2022, 09:20 | Обновлено 31 июля 2022, 09:21
2787
1

Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»

Андреас Шиккер рад, что его команде не нужно будет ехать в Стамбул

31 июля 2022, 09:20 | Обновлено 31 июля 2022, 09:21
2787
1
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
ФК Штурм. Андреас Шиккер

Спортивный директор «Штурма» Андреас Шиккер поделился впечатлениями от матча «Фенербахче» – «Динамо», в котором киевляне добыли себе путевку в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где и сразятся с австрийским клубом.

«Я доволен победой украинцев и рад, что именно «Динамо» будет нашим соперником. Но не потому, что киевляне слабее стамбульского «Фенербахче». А потому, что мы избавлены от настоящего ада в столице Турции.

Мне пришлось стоять 70 минут, иначе я бы не увидел игру. Весь стадион кипит, это действительно жестко. Я не знаю, как некоторые из наших игроков отреагировали бы на такую атмосферу. Я не расслышал криков про владимира путина на главной трибуне. Если они были, то это, конечно, безумие», – сказал Шиккер.

Матчи «Динамо» и «Штурма» состоятся 3 и 9 августа.

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Андреас Шиккер Штурм Грац Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов
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Источник Kleine Zeitung
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Не слышать фамилию карлика-педофина, которую кричали тысячи глоток на стадионе??? У этого функционера явные проблемы со слухом. Или боится, что его высказывание как-то сможет повредить турецкому клубу. Динамо надо обязательно выигрывать у этого австрийского клуба с таким глухим руководством.
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