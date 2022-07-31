Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»

Спортивный директор «Штурма» Андреас Шиккер поделился впечатлениями от матча «Фенербахче» – «Динамо», в котором киевляне добыли себе путевку в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где и сразятся с австрийским клубом.

«Я доволен победой украинцев и рад, что именно «Динамо» будет нашим соперником. Но не потому, что киевляне слабее стамбульского «Фенербахче». А потому, что мы избавлены от настоящего ада в столице Турции.

Мне пришлось стоять 70 минут, иначе я бы не увидел игру. Весь стадион кипит, это действительно жестко. Я не знаю, как некоторые из наших игроков отреагировали бы на такую атмосферу. Я не расслышал криков про владимира путина на главной трибуне. Если они были, то это, конечно, безумие», – сказал Шиккер.

Матчи «Динамо» и «Штурма» состоятся 3 и 9 августа.