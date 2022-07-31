ВИДЕО. Костюк провела тренировку с Монфисом

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Украинка уже тренируется на корте и на этот раз поделилась коротким видео с совместного занятия с французом Гаэлем Монфисом.

Отметим, что муж Элины Свитолиной также не играл из-за травм с мая.