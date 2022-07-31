Другие новости31 июля 2022, 08:20 |
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ВИДЕО. Костюк провела тренировку с Монфисом
Гаэль и Марта встретились на корте
31 июля 2022, 08:20 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.
Украинка уже тренируется на корте и на этот раз поделилась коротким видео с совместного занятия с французом Гаэлем Монфисом.
Отметим, что муж Элины Свитолиной также не играл из-за травм с мая.
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