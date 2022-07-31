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31 июля 2022, 08:20 |
272
0

ВИДЕО. Костюк провела тренировку с Монфисом

Гаэль и Марта встретились на корте

31 июля 2022, 08:20 |
272
0
ВИДЕО. Костюк провела тренировку с Монфисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Украинка уже тренируется на корте и на этот раз поделилась коротким видео с совместного занятия с французом Гаэлем Монфисом.

Отметим, что муж Элины Свитолиной также не играл из-за травм с мая.

 

 

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