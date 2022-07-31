ФОТО. Заря обнародовала заявку на Лигу конференций

В 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская «Заря» встретится с румынской «Университатей».

Первый матч, номинально домашний для украинского клуба, команды проведут в польском Люблине 4 августа в 20:30 по Киеву

Обнародована заявка луганской команды на 3-й раунд квалификации Лиги конференций.