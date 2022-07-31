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  4. ФОТО. Заря обнародовала заявку на Лигу конференций
Лига конференций
31 июля 2022, 04:23 | Обновлено 31 июля 2022, 04:41
29
0

ФОТО. Заря обнародовала заявку на Лигу конференций

Луганская «Заря» встретится с румынской «Университатей»

31 июля 2022, 04:23 | Обновлено 31 июля 2022, 04:41
29
0
ФОТО. Заря обнародовала заявку на Лигу конференций
ФК Заря Луганск

В 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская «Заря» встретится с румынской «Университатей».

Первый матч, номинально домашний для украинского клуба, команды проведут в польском Люблине 4 августа в 20:30 по Киеву

Обнародована заявка луганской команды на 3-й раунд квалификации Лиги конференций.

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Университатя Крайова Заря Луганск Лига конференций Заря - Университатя заявка заявка на Лигу конференций
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Источник ФК Заря
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