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  4. Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 23:49 |
719
0

Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19

Боль, Царенко и Яцык вернулись в «Динамо» U-19

30 июля 2022, 23:49 |
719
0
Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Наставник «Динамо» Мирча Луческу принял решение о том, что полузащитники Александр Яцык и Антон Царенко, а также защитник Антон Боль вернулись в юношескую команду.

Все три футболиста приняли участие в товарищеском благотворительном матче с «Эвертоном». Тренер предоставил молодым исполнителям игровое время в конце второго тайма встречи.

Боль, Царенко и Яцык были привлечены к предсезонной подготовке в составе первой команды.

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Динамо Киев Антон Боль Александр Яцык Антон Царенко Динамо Киев U-19
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Источник ФК Динамо Киев
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