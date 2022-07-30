Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19

Наставник «Динамо» Мирча Луческу принял решение о том, что полузащитники Александр Яцык и Антон Царенко, а также защитник Антон Боль вернулись в юношескую команду.

Все три футболиста приняли участие в товарищеском благотворительном матче с «Эвертоном». Тренер предоставил молодым исполнителям игровое время в конце второго тайма встречи.

Боль, Царенко и Яцык были привлечены к предсезонной подготовке в составе первой команды.