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  4. ПСВ в ярком матче с 8 голами обыграл Аякс и взял Суперкубок Нидерландов
Нидерланды
30 июля 2022, 23:02 |
1370
2

ПСВ в ярком матче с 8 голами обыграл Аякс и взял Суперкубок Нидерландов

Результативный матч открыл сезон в Нидерландах

30 июля 2022, 23:02 |
1370
2
ПСВ в ярком матче с 8 голами обыграл Аякс и взял Суперкубок Нидерландов
twitter.com/psv

Сезон в Нидерландах открыли гранды «Аякс» и ПСВ, которые провели матч за Суперкубок. Победителем стал ПСВ, выигравший со счетом 5:3.

Хет-трик оформил хавбек Гуус Тил.

Для ПСВ это 13-й Суперкубок Нидерландов.

Суперкубок Нидерландов

Аякс - ПСВ 3:5
Голы: Бергвейн, 16, Антони, 54, Кудус, 72 - Тил, 32, 45, 69, Гакпо, 66, Симонс, 90+1

Аякс: Гортер, Ренш, Тимбер (Клаасен, 73), Блинд, Вийндал (Угхелумба, 62), Альварес, Тэйлор (Шуурс, 85), Антони (Бробби, 73), Бергейс (Кудус, 63), Тадич, Бергвейн

ПСВ: Бенитес, Ховер (Силва, 62), Тезе, Обиспо, Макс, Вирман, Сангаре, Бакайоко (Сайбари, 62), Тил (Гутьеррес, 73), Гакпо (Симонс, 73), де Йонг (Ледесма, 89)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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temamx2727
А в расписании этот матч поставить не? Это точно главный спортивный сайт страны?
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0
veter
Шахтёр боком вылез
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-2
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