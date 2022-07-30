ПСВ в ярком матче с 8 голами обыграл Аякс и взял Суперкубок Нидерландов

Сезон в Нидерландах открыли гранды «Аякс» и ПСВ, которые провели матч за Суперкубок. Победителем стал ПСВ, выигравший со счетом 5:3.

Хет-трик оформил хавбек Гуус Тил.

Для ПСВ это 13-й Суперкубок Нидерландов.

Суперкубок Нидерландов

Аякс - ПСВ 3:5

Голы: Бергвейн, 16, Антони, 54, Кудус, 72 - Тил, 32, 45, 69, Гакпо, 66, Симонс, 90+1

Аякс: Гортер, Ренш, Тимбер (Клаасен, 73), Блинд, Вийндал (Угхелумба, 62), Альварес, Тэйлор (Шуурс, 85), Антони (Бробби, 73), Бергейс (Кудус, 63), Тадич, Бергвейн

ПСВ: Бенитес, Ховер (Силва, 62), Тезе, Обиспо, Макс, Вирман, Сангаре, Бакайоко (Сайбари, 62), Тил (Гутьеррес, 73), Гакпо (Симонс, 73), де Йонг (Ледесма, 89)