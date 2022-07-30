Хосеп ГВАРДИОЛА: «Сегодня Холанд не забил, но забьет в следующем матче»

«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3. Игру, а также дебют форварда Эрлинга Холанда оценил наставник Хосеп Гвардиола.

«Команда работала чуть больше двух недель. Ребята отдали все силы, теперь нужно готовиться к матчам чемпионата. Первые 15-20 минут соперник смотрелся лучше, а после этого мы нашли свою игру. У нас были свои моменты».

«Дебют Холанда? Эрлинг имел моменты и в первом, и во втором тайме. Всегда был на острие атаки, много двигался и боролся. Хорошо, что он начал привыкать к новому чемпионату».

«Сегодня он не забил, но забьет в следующем матче», - уверен Гвардиола.