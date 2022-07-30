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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Сегодня Холанд не забил, но забьет в следующем матче»
Англия
30 июля 2022, 22:58 | Обновлено 30 июля 2022, 23:03
463
2

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Сегодня Холанд не забил, но забьет в следующем матче»

Тренер доволен игрой команды

30 июля 2022, 22:58 | Обновлено 30 июля 2022, 23:03
463
2
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Сегодня Холанд не забил, но забьет в следующем матче»
mancity.com

«Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3. Игру, а также дебют форварда Эрлинга Холанда оценил наставник Хосеп Гвардиола.

«Команда работала чуть больше двух недель. Ребята отдали все силы, теперь нужно готовиться к матчам чемпионата. Первые 15-20 минут соперник смотрелся лучше, а после этого мы нашли свою игру. У нас были свои моменты».

«Дебют Холанда? Эрлинг имел моменты и в первом, и во втором тайме. Всегда был на острие атаки, много двигался и боролся. Хорошо, что он начал привыкать к новому чемпионату».

«Сегодня он не забил, но забьет в следующем матче», - уверен Гвардиола.

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Источник ФК Манчестер Сити
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Комментарии 2
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Владимир Дьяков
В Борусии ему постоянно давали пас в разрез, на ход, а здесь за всю игру такого паса не было.
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VK-Sport
Маючи такий топовий напад, то звичайно заб'є. Але що з захистом?
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