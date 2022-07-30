Динамо U-19 сыграло яркий матч, но уступило Валенсии

В полуфинальном поединке международного юношеского турнира FC Aesch Under 19 International Football Tournament киевское «Динамо» встретилось со сверстниками из испанской «Валенсии».

Основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее были испанцы.

В матче за 3-е место киевляне сыграют против «Ювентуса» или «Фулхэма».

FC Aesch Under 19 International Football Tournament

Полуфинал

Динамо (Украина) - Валенсия (Испания) - 3:3 (4:5 в серии пенальти)

Голы: Филатов (35), Балаба (44), Бенедюк (56, пен.) – Иса Ньяре (17), Уго де Матео (22, 49).

Динамо (стартовый состав): 12. Авраменко, 8. Бенедюк (к), 18. Сизонюк, 28. Билоконь, 17. Филатов, 3. Балаба, 22. Саленко, 19. Маткевич, 7. Слесар, 9. Горбач, 36. Дзень.

На смену выходили: 13. Кремчанин, 5. Янчишин