Кендзера пока не планирует уходить из Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Динамо» Томаш Кендзера сейчас не планирует покидать киевлян, несмотря на информацию в СМИ.

Пока команда борется за группу Лиги чемпионов, поляк точно никуда не уйдет и будет помогать.

«Динамо» уже гарантировало себе место в группе Лиги Европы, поэтому не исключено, что до конца года Кендзера останется в команде, которая будет базироваться в Польше.

После ухода Беньямина Вербича Томаш остается единственным легионером команды.