Украина. Премьер лига30 июля 2022, 20:10 |
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Кендзера пока не планирует уходить из Динамо
Не пойдет по пути Вербича
30 июля 2022, 20:10 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Динамо» Томаш Кендзера сейчас не планирует покидать киевлян, несмотря на информацию в СМИ.
Пока команда борется за группу Лиги чемпионов, поляк точно никуда не уйдет и будет помогать.
«Динамо» уже гарантировало себе место в группе Лиги Европы, поэтому не исключено, что до конца года Кендзера останется в команде, которая будет базироваться в Польше.
После ухода Беньямина Вербича Томаш остается единственным легионером команды.
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