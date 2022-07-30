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  4. Кендзера пока не планирует уходить из Динамо
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 20:10 |
678
0

Кендзера пока не планирует уходить из Динамо

Не пойдет по пути Вербича

30 июля 2022, 20:10 |
678
0
Кендзера пока не планирует уходить из Динамо
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Динамо» Томаш Кендзера сейчас не планирует покидать киевлян, несмотря на информацию в СМИ.

Пока команда борется за группу Лиги чемпионов, поляк точно никуда не уйдет и будет помогать.

«Динамо» уже гарантировало себе место в группе Лиги Европы, поэтому не исключено, что до конца года Кендзера останется в команде, которая будет базироваться в Польше.

После ухода Беньямина Вербича Томаш остается единственным легионером команды.

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Источник Циганик LIVE
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