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  4. Микель АРТЕТА: «Прекрасный футбол. Арсенал очень ждет старта АПЛ»
Англия
30 июля 2022, 19:40 |
775
0

Микель АРТЕТА: «Прекрасный футбол. Арсенал очень ждет старта АПЛ»

Тренер доволен игрой

30 июля 2022, 19:40 |
775
0
Микель АРТЕТА: «Прекрасный футбол. Арсенал очень ждет старта АПЛ»
ФК Арсенал Лондон

Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил крупную победу 6:0 в контрольном матче против «Севильи». Александр Зинченко провел на поле 79 минут.

«Арсенал» провел великолепный матч, со старта был прекрасный футбол. Конечно, результат хороший, но это всего лишь спарринг».

«Очень ждем старт сезона 5 августа, нужно хорошо подготовиться. Это уже будет поединок совсем другого уровня», - сказал Артета.

Команда Зинченко откроет сезон АПЛ матчем против «Кристал Пэлас».

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Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко
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Источник ФК Арсенал Лондон
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