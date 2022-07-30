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  4. Мбаппе пропустит матч с Нантом за Суперкубок
Франция
30 июля 2022, 19:07 | Обновлено 30 июля 2022, 19:10
47
0

Мбаппе пропустит матч с Нантом за Суперкубок

Француз не сыграет из-за дисквалификации

30 июля 2022, 19:07 | Обновлено 30 июля 2022, 19:10
47
0
Мбаппе пропустит матч с Нантом за Суперкубок
Instagram. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе не сможет сыграть в Суперкубке Франции за «ПСЖ» против «Нанта» из-за перебора желтых карточек, которые он получил в конце сезона.

В заявочный лист на матч также не вошли: Рафинья (Рафа Алькантара), Левен Курзава, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Тило Керер и Джорджиньо Вейналдум. 

Отметим, что Лионель Месси и Неймар пристутсвуют в заявке.

Матч с «Нантом» пройдет 31 июля в 21:00 по Киеву на стадионе «Блумфилд» (Тель-Авив).

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Килиан Мбаппе ПСЖ Нант Суперкубок Франции по футболу
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Источник Sport.ua
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