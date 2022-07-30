Мбаппе пропустит матч с Нантом за Суперкубок

Килиан Мбаппе не сможет сыграть в Суперкубке Франции за «ПСЖ» против «Нанта» из-за перебора желтых карточек, которые он получил в конце сезона.

В заявочный лист на матч также не вошли: Рафинья (Рафа Алькантара), Левен Курзава, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Тило Керер и Джорджиньо Вейналдум.

Отметим, что Лионель Месси и Неймар пристутсвуют в заявке.

Матч с «Нантом» пройдет 31 июля в 21:00 по Киеву на стадионе «Блумфилд» (Тель-Авив).