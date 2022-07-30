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  4. Динамо вернулось в Польшу. Команда начинает подготовку к Штурму
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 19:10 |
265
0

Динамо вернулось в Польшу. Команда начинает подготовку к Штурму

Следующий матч квалификации уже 3 августа

30 июля 2022, 19:10 |
265
0
Динамо вернулось в Польшу. Команда начинает подготовку к Штурму
ФК Динамо Киев

На следующий день после матча в Ливерпуле с «Эвертоном» игроки «Динамо» вернулись на место своей дислокации – польский город Лодзь.

Хотя подопечные Мирчи Луческу на эту игру добирались через Манчестер, назад они вылетели прямым чартерным рейсом из Ливерпуля.

В Лодзи динамовцы продолжат свой тренировочный процесс и будут готовиться к следующим матчам, в частности, к поединкам 3-го квалификационного этапа Лиги чемпионов против австрийского «Штурма».

Первый матч этого противостояния состоится 3 августа.

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Источник ФК Динамо Киев
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