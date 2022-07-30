Динамо вернулось в Польшу. Команда начинает подготовку к Штурму
Следующий матч квалификации уже 3 августа
На следующий день после матча в Ливерпуле с «Эвертоном» игроки «Динамо» вернулись на место своей дислокации – польский город Лодзь.
Хотя подопечные Мирчи Луческу на эту игру добирались через Манчестер, назад они вылетели прямым чартерным рейсом из Ливерпуля.
В Лодзи динамовцы продолжат свой тренировочный процесс и будут готовиться к следующим матчам, в частности, к поединкам 3-го квалификационного этапа Лиги чемпионов против австрийского «Штурма».
Первый матч этого противостояния состоится 3 августа.
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