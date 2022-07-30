«Сейчас это невозможно». Суркис рассказал о трансферах Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что сейчас из-за войны у клуба нет возможности приобретать опытных игроков, особенно легионеров.

«Очень хотели бы обновить состав опытными игроками, но сейчас это невозможно. Агенты даже в переговоры не вступают, потому что никто ничего не знает по поводу войны. Очень тяжело сегодня проводить трансферы, особенно легионеров».

«Кирилл Ковалец? Ничего не могу сказать, он тренируется с командой в Польше. Луческу должен сказать, нужен ему или нет», - рассказал Суркис.