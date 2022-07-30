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  4. «Сейчас это невозможно». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 18:45 |
947
1

«Сейчас это невозможно». Суркис рассказал о трансферах Динамо

Новичков ждать не приходится

30 июля 2022, 18:45 |
947
1
«Сейчас это невозможно». Суркис рассказал о трансферах Динамо
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что сейчас из-за войны у клуба нет возможности приобретать опытных игроков, особенно легионеров.

«Очень хотели бы обновить состав опытными игроками, но сейчас это невозможно. Агенты даже в переговоры не вступают, потому что никто ничего не знает по поводу войны. Очень тяжело сегодня проводить трансферы, особенно легионеров».

«Кирилл Ковалец? Ничего не могу сказать, он тренируется с командой в Польше. Луческу должен сказать, нужен ему или нет», - рассказал Суркис.

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Динамо Киев Игорь Суркис Кирилл Ковалец
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Источник Циганик LIVE
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Golhrenshtanga
Так и до войны за три сезона никого толком и не приобрел,зато на часы есть миллионы
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