«Сейчас это невозможно». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Новичков ждать не приходится
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что сейчас из-за войны у клуба нет возможности приобретать опытных игроков, особенно легионеров.
«Очень хотели бы обновить состав опытными игроками, но сейчас это невозможно. Агенты даже в переговоры не вступают, потому что никто ничего не знает по поводу войны. Очень тяжело сегодня проводить трансферы, особенно легионеров».
«Кирилл Ковалец? Ничего не могу сказать, он тренируется с командой в Польше. Луческу должен сказать, нужен ему или нет», - рассказал Суркис.
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