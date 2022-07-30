Ярмолюк сыграл за резерв Брентфорда

18-летний украинец Егор Ярмолюк сыграл в товарищеском матче за «Брентфорд Б» против «Фулхэма U-21». Главный тренер Нил Макфарлейн выпустил футболиста на 63-й минуте встречи.

Первый тайм закончился со счетом 3:3, а во втором «дачники» вырвали победу. Матч завершился со счетом 4:5 в пользу клуба из Западного Лондона.