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  4. Ярмолюк сыграл за резерв Брентфорда
Англия
30 июля 2022, 18:45 |
63
0

Ярмолюк сыграл за резерв Брентфорда

18-летний украинец провел свой 3-й матч за новый клуб

30 июля 2022, 18:45 |
63
0
Ярмолюк сыграл за резерв Брентфорда
Instagram. Егор Ярмолюк

18-летний украинец Егор Ярмолюк сыграл в товарищеском матче за «Брентфорд Б» против «Фулхэма U-21». Главный тренер Нил Макфарлейн выпустил футболиста на 63-й минуте встречи.

Первый тайм закончился со счетом 3:3, а во втором «дачники» вырвали победу. Матч завершился со счетом 4:5 в пользу клуба из Западного Лондона. 

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Брентфорд Фулхэм U-21 Егор Ярмолюк
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Источник Sport.ua
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