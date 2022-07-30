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  4. Источник: цель Металлиста - быть в топ-5 сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 17:45 |
194
0

Источник: цель Металлиста - быть в топ-5 сезона УПЛ

Игорь Цыганык рассказал о ситуации в клубе

30 июля 2022, 17:45 |
194
0
Источник: цель Металлиста - быть в топ-5 сезона УПЛ
ФК Металлист

По информации журналиста Игоря Цыганыка, перед «Металлистом» в новом сезоне УПЛ будет стоять задача финишировать в топ-5 и пробиться в еврокубки.

Несмотря на финансовые проблемы и уход из команды тренера Александра Кучера и вице-президента Евгения Красникова, в руководстве намерены собрать крепкий коллектив.

При этом Цыганык утверждает, что Василий Кобин остается спортивным директором, хотя ранее сообщалось, что он будет тренером команды.

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Источник Циганик LIVE
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