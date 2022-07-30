Украина. Премьер лига30 июля 2022, 17:45 |
194
0
Источник: цель Металлиста - быть в топ-5 сезона УПЛ
Игорь Цыганык рассказал о ситуации в клубе
30 июля 2022, 17:45 |
194
0
По информации журналиста Игоря Цыганыка, перед «Металлистом» в новом сезоне УПЛ будет стоять задача финишировать в топ-5 и пробиться в еврокубки.
Несмотря на финансовые проблемы и уход из команды тренера Александра Кучера и вице-президента Евгения Красникова, в руководстве намерены собрать крепкий коллектив.
При этом Цыганык утверждает, что Василий Кобин остается спортивным директором, хотя ранее сообщалось, что он будет тренером команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2022, 15:12 11
Али Коч считает, что это турков обидели
Футбол | 30 июля 2022, 12:02 0
Экс-фулбек «Шахтера» на родине хочет получать не меньше, чем в Украине
Футбол | 29.07.2022, 17:39
Футбол | 30.07.2022, 11:19
Футбол | 30.07.2022, 03:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.07.2022, 21:25
29.07.2022, 15:50
Бокс
28.07.2022, 18:30 16
30.07.2022, 15:41
28.07.2022, 19:05 8
29.07.2022, 18:01 2
29.07.2022, 08:55 16