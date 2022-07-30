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30 июля 2022, 14:57 |
113
0

Выигрывай футболку с автографами Свитолиной, Свёнтек и других звезд спорта

Портал Большой теннис Украины объявил благотворительный розыгрыш

30 июля 2022, 14:57 |
113
0
Выигрывай футболку с автографами Свитолиной, Свёнтек и других звезд спорта
BTU

Теннисный портал BTU (Большой теннис Украины) объявил благотворительный розыгрыш, в котором можно выиграть теннисные подарки за донаты, которые помогут приобрести тепловизоры для ТРО, а также лекарства для тяжелораненых в Днепре.

Подарок: футболка с автографами звездных участников благотворительного теннисного матча в Кракове. Футболку для акции подписали: Элина Свитолина, Ига Свёнтек, Сергей Стаховский, Агнешка Радваньска и Андрей Шевченко.

Для того чтобы иметь шанс побороться за этот приз, необходимо сделать донат в «банку». Минимальная сумма – 100 грн. Так вы попадете в список благотворителей, среди которых с помощью программы случайных чисел будет определяться победитель.

Банка MONOBANK: 5375411201542912
Ссылка: https://send.monobank.ua/jar/79Q5adK7Fd

Обратите внимание, что вы можете сделать и больший донат, но он должен быть кратным в сумме 100 грн. Таким образом, вы увеличиваете свои шансы на выигрыш: за донат в 200 грн ваше имя будет занесено в список благотворителей дважды, за 300 грн – трижды, за 400 – четыре раза. Чем больше ваше имя будет в списке, тем больше шансов, что компьютер выберет именно вас.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ДО 07 августа 2022 года включительно. BTU подведет итоге на своем сайте и на официальных страницах - 08.08.2022

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Элина Свитолина Ига Свёнтек Сергей Стаховский Агнешка Радваньска Андрей Шевченко благотворительность
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Источник Большой теннис Украины
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