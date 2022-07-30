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  4. Виктор КОРНИЕНКО: «У Шахтера будет совсем другая модель игры»
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 14:30 |
237
0

Виктор КОРНИЕНКО: «У Шахтера будет совсем другая модель игры»

Защитник «Шахтера» - о подготовке к новому сезону

30 июля 2022, 14:30 |
237
0
Виктор КОРНИЕНКО: «У Шахтера будет совсем другая модель игры»
YouTube. Виктор Корниенко

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о подготовке команды к новому сезону:

– Как прошел первый сбор?
– Супер. Поднабрали физических кондиций, мы на ходу. Завтра сыграем, потом три дня выходных. На втором сборе уже будем более детально подходить к УПЛ и Лиге чемпионов.

– Какие нововведения внес новый тренерский штаб?
– У нас будет совсем другая модель игры, схема и структура. Все меняется, учимся, а в играх все увидите.

– Ну вот например, что меняется? Можешь хоть один момент описать?
– Элементарно: это схема. Не такая расстановка на футбольном поле, какая была при Де Дзерби.

– Какую работу над ошибками проделали после матча с «Аяксом»?
– «Аякс» – это просто более готовая команда, чем мы. Они уже будут стартовать в сезоне, а мы только набираем кондиции. Мы очень неплохо смотрелись на фоне столь сильного соперника. Провели теорию, разобрали ошибки, и двигаемся далее.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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