Виктор КОРНИЕНКО: «У Шахтера будет совсем другая модель игры»
Защитник «Шахтера» - о подготовке к новому сезону
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о подготовке команды к новому сезону:
– Как прошел первый сбор?
– Супер. Поднабрали физических кондиций, мы на ходу. Завтра сыграем, потом три дня выходных. На втором сборе уже будем более детально подходить к УПЛ и Лиге чемпионов.
– Какие нововведения внес новый тренерский штаб?
– У нас будет совсем другая модель игры, схема и структура. Все меняется, учимся, а в играх все увидите.
– Ну вот например, что меняется? Можешь хоть один момент описать?
– Элементарно: это схема. Не такая расстановка на футбольном поле, какая была при Де Дзерби.
– Какую работу над ошибками проделали после матча с «Аяксом»?
– «Аякс» – это просто более готовая команда, чем мы. Они уже будут стартовать в сезоне, а мы только набираем кондиции. Мы очень неплохо смотрелись на фоне столь сильного соперника. Провели теорию, разобрали ошибки, и двигаемся далее.
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