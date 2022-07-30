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  4. Блонянка / Хутник – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 12:10 | Обновлено 30 июля 2022, 12:27
617
0

Блонянка / Хутник – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Польше

30 июля 2022, 12:10 | Обновлено 30 июля 2022, 12:27
617
0
Блонянка / Хутник – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

30 июля в 12:00 луганская «Заря» проводит товарищеский матч в Польше.

Соперниками являются польские команды Блонянка и Хутник».

Стартовый состав «Зари»: Жилкин, Алефиренко, Цымбалюк, Снурницын, Смиян, Мишнев, Бражко, Михайленко, Лунев, Безбородько, Гладкий.

Блонянка / Хутник – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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