Украина. Премьер лига30 июля 2022, 12:10 | Обновлено 30 июля 2022, 12:27
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Блонянка / Хутник – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Польше
30 июля 2022, 12:10 | Обновлено 30 июля 2022, 12:27
617
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30 июля в 12:00 луганская «Заря» проводит товарищеский матч в Польше.
Соперниками являются польские команды Блонянка и Хутник».
Стартовый состав «Зари»: Жилкин, Алефиренко, Цымбалюк, Снурницын, Смиян, Мишнев, Бражко, Михайленко, Лунев, Безбородько, Гладкий.
Блонянка / Хутник – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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