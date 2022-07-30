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Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 11:36 | Обновлено 30 июля 2022, 11:42
479
6

Шахтер хочет играть часть матчей УПЛ в Польше

В Варшаве пройдут матчи «Горняков» в Лиге чемпионов

30 июля 2022, 11:36 | Обновлено 30 июля 2022, 11:42
479
6
Шахтер хочет играть часть матчей УПЛ в Польше
ФК Шахтер

«Шахтер» планирует провести часть матчей УПЛ следующего сезона в Польше. Ранее уже стало известно, что в Варшаве пройдут домашние матчи «Горняков» в Лиге чемпионов.

О планах «Шахтера» польским СМИ рассказал директор по стратегии и коммуникациям клуба Юрий Свиридов:

«Насколько нам известно, чемпионат УПЛ должен начаться 23-24 августа. Мы собираемся начать сезон в Киеве, сыграть там 1-2 матча. Позже планируем выступать во Львове. Некоторые встречи также могут пройти в Варшаве».

Напомним, ранее правительство Украины дало разрешение на проведение нового сезона УПЛ, но все матчи должны проходить на территории Украины.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Лига чемпионов Юрий Свиридов
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Источник Eurosport
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Комментарии 6
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gajvir
Ніяких виключень, всі команди в рівні умови. Впевнений, що матчі УПЛ в Польщі не дадуть ніякого бонусу Шахтарю в ЛЧ .
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+4
Ретро Футбол
Надеюсь никто из клубов не поведется на ржавые денюжки ахмэтава и не поедет играть за границу. Пусть днонецкие технари получают, раз ссат играть в Украине.Да и вообще, что значит, один-два матча в Киеве сыграем, потом во Львов переедем. Для днонецких, как всегда, регламента не существует?
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+3
Умник
Итак почему Ворскла и ее начальство не говорит мы некоторые матчи будем играть в Польше, Заря, Днепр, Металлист.
Почему 1 клуб хочет и его хотелку должны исполнять?
Я даже знаю какие матчи, перед групповым раундом лч.
Ну будьте ж как все. Неужели так тяжело?
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+2
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vitaha33
Був у цьому сенс, коли грали легіонери, щоб не втікли. А зараз який сенс? Всі рівні. Грати як всі
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+2
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