Шахтер хочет играть часть матчей УПЛ в Польше
В Варшаве пройдут матчи «Горняков» в Лиге чемпионов
«Шахтер» планирует провести часть матчей УПЛ следующего сезона в Польше. Ранее уже стало известно, что в Варшаве пройдут домашние матчи «Горняков» в Лиге чемпионов.
О планах «Шахтера» польским СМИ рассказал директор по стратегии и коммуникациям клуба Юрий Свиридов:
«Насколько нам известно, чемпионат УПЛ должен начаться 23-24 августа. Мы собираемся начать сезон в Киеве, сыграть там 1-2 матча. Позже планируем выступать во Львове. Некоторые встречи также могут пройти в Варшаве».
Напомним, ранее правительство Украины дало разрешение на проведение нового сезона УПЛ, но все матчи должны проходить на территории Украины.
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