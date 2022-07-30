Шахтер хочет играть часть матчей УПЛ в Польше

«Шахтер» планирует провести часть матчей УПЛ следующего сезона в Польше. Ранее уже стало известно, что в Варшаве пройдут домашние матчи «Горняков» в Лиге чемпионов.

О планах «Шахтера» польским СМИ рассказал директор по стратегии и коммуникациям клуба Юрий Свиридов:

«Насколько нам известно, чемпионат УПЛ должен начаться 23-24 августа. Мы собираемся начать сезон в Киеве, сыграть там 1-2 матча. Позже планируем выступать во Львове. Некоторые встречи также могут пройти в Варшаве».

Напомним, ранее правительство Украины дало разрешение на проведение нового сезона УПЛ, но все матчи должны проходить на территории Украины.