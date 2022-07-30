Сан-Хосе. Калинина узнала первую соперницу

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в основной сетке хардового турнира WTA в Сан-Хосе (США). Он пройдет на следующей неделе – с 1 по 7 августа.

Первой соперницей Калининой будет американка Кори Гауфф, которая посеяна в Сан-Хосе под шестым номером. Это будет десятая встреча с представительницами топ-20 для Калининой в нынешнем сезоне. В предыдущих 9 украинка одержала 4 победы.

В случае победы над Гауфф во втором раунде Калинину будет ждать победитель матча Наоми Осака/Чжен Циньвень.