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WTA
30 июля 2022, 11:08 |
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Сан-Хосе. Калинина узнала первую соперницу

Турнир пройдет на следующей неделе

30 июля 2022, 11:08 |
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Сан-Хосе. Калинина узнала первую соперницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит в основной сетке хардового турнира WTA в Сан-Хосе (США). Он пройдет на следующей неделе – с 1 по 7 августа.

Первой соперницей Калининой будет американка Кори Гауфф, которая посеяна в Сан-Хосе под шестым номером. Это будет десятая встреча с представительницами топ-20 для Калининой в нынешнем сезоне. В предыдущих 9 украинка одержала 4 победы.

В случае победы над Гауфф во втором раунде Калинину будет ждать победитель матча Наоми Осака/Чжен Циньвень.

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Ангелина Калинина WTA Сан-Хосе Кори Гауфф Наоми Осака
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Источник Sport.ua
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