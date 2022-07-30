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  4. Легендарный вратарь с бензопилой ворвался на соседский участок
Германия
30 июля 2022, 10:22 |
642
0

Легендарный вратарь с бензопилой ворвался на соседский участок

Йенс Леманн попал в скандал

30 июля 2022, 10:22 |
642
0
Легендарный вратарь с бензопилой ворвался на соседский участок
Getty Images/Global Images Ukraine. Йенс Леманн

Легендарный немецкий голкипер Йенс Леманн оказался в центре скандала. Он с бензопилой незаконно ворвался на участок своего соседа.

Леманн спилил одну из балок крыши, потому что она мешала ему любоваться озером Штарнбергер, возле которого он живет. 52-летний экс-вратарь сборной Германии считает, что гараж, который он повредил, частично находится на его территории.

Полиция начала расследование данного инцидента. Леманну грозит штраф или даже уголовная ответственность. Также полиция хочет провести психиатрическую экспертизу Леманна, поскольку он уже не впервые испытывает проблемы с контролем эмоций.

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Йенс Леманн скандал полиция
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Источник Bild
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