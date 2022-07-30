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  4. Львов ищет усиление. На просмотре – три полузащитника
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 05:13 |
104
0

Львов ищет усиление. На просмотре – три полузащитника

Львовяне просматривают Бойко, Сеницкого и Казакова

30 июля 2022, 05:13 |
104
0
Львов ищет усиление. На просмотре – три полузащитника
ПФК Львов

Тренерский штаб «Львова» продолжает поиск исполнителей, способных усилить команду.

Сообщается, что в тренировочном лагере «горожан» находятся трое полузащитников - 24-летний Виталий Бойко («Кремень»), 25-летний Юрий Сеницкий («Краматорск») и 26-летний Максим Казаков («Заря»).

Портал Transfermarkt оценивает Бойко в 175.000 евро, Сеницкого и Казакова – в 150.000.

Прошлый чемпионат, который был прерван из-за российского вторжения в Украину, «Львов» завершил на 12 месте турнирной таблицы.

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Источник Footboom
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