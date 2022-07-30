Львов ищет усиление. На просмотре – три полузащитника
Львовяне просматривают Бойко, Сеницкого и Казакова
Тренерский штаб «Львова» продолжает поиск исполнителей, способных усилить команду.
Сообщается, что в тренировочном лагере «горожан» находятся трое полузащитников - 24-летний Виталий Бойко («Кремень»), 25-летний Юрий Сеницкий («Краматорск») и 26-летний Максим Казаков («Заря»).
Портал Transfermarkt оценивает Бойко в 175.000 евро, Сеницкого и Казакова – в 150.000.
Прошлый чемпионат, который был прерван из-за российского вторжения в Украину, «Львов» завершил на 12 месте турнирной таблицы.
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