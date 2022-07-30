WTA30 июля 2022, 04:50 |
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Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Вашингтоне
Украинка сыграет с Викторией Азаренко
30 июля 2022, 04:50 |
26
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 77 WTA) узнала имя первой сопернице на турнире WTA 250 в Вашингтоне.
В первом круге украинка встретится с белорусской Викторией Азаренко (№ 20 WTA).
Победительница матча Ястремская – Азаренко війдет на победительницу встречи между чешкой Терезой Мартинцовой и китаянкой Синь Ю Ван.
Отметим, что Ястремская потерпела поражения в трех последних сыгранных матчах.
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