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  4. Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Вашингтоне
WTA
30 июля 2022, 04:50 |
26
0

Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Вашингтоне

Украинка сыграет с Викторией Азаренко

30 июля 2022, 04:50 |
26
0
Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 77 WTA) узнала имя первой сопернице на турнире WTA 250 в Вашингтоне.

В первом круге украинка встретится с белорусской Викторией Азаренко (№ 20 WTA).

Победительница матча Ястремская – Азаренко війдет на победительницу встречи между чешкой Терезой Мартинцовой и китаянкой Синь Ю Ван.

Отметим, что Ястремская потерпела поражения в трех последних сыгранных матчах.

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Источник Sport.ua
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