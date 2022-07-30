Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Вашингтоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 77 WTA) узнала имя первой сопернице на турнире WTA 250 в Вашингтоне.

В первом круге украинка встретится с белорусской Викторией Азаренко (№ 20 WTA).

Победительница матча Ястремская – Азаренко війдет на победительницу встречи между чешкой Терезой Мартинцовой и китаянкой Синь Ю Ван.

Отметим, что Ястремская потерпела поражения в трех последних сыгранных матчах.