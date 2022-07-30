ФОТО. В Каменец-Подольском открыли реконструированный стадион

В Каменец-Подольском прошла церемония открытия реконструированного стадиона.

Реконструкция стадиона в Каменец-Подольском началась в конце 2019 года. В ходе капитального ремонта обновлены трибуны, административное здание, газон футбольного поля, установлено синтетическое покрытие для беговых дорожек, секторов для спортивных соревнований, обустроены секторы для прыжков в высоту, длины, тройного прыжка, секторы для метания копья, диска и молота, толканияядра, яма для бега с препятствиями.

После реконструкции стадион вмещает 2587 зрителей, а его футбольная инфраструктура позволяет проводить матчи профессиональных команд. В частности, в Каменец-Подольский переезжает команда «Эпицентр», которая в прошлом году выступала во Второй лиге.

После завершения церемонии первый матч на реконструированном стадионе сыграли между собой военные из ФК «Фортеця» и представители шоу-бизнеса из ФК «Маэстро». Победу праздновали представители ВСУ – 3:0. Они же победили и в дополнительной серии пенальти – 5:3.