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Лига конференций
30 июля 2022, 02:55 |
83
0

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Заря – Университатя

В Люблине команды на поле выведут болгарские судьи

30 июля 2022, 02:55 |
83
0
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Заря – Университатя
ФК Заря

В 3-м отборочном раунде Лиги конференций луганская «Заря» встретится с румынской «Университатей». Первый матч соперники проведут в польском Люблине, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Встречу в Люблине обслужит болгарская бригада арбитров.

Главным арбитром назначен Георгий Давидов. На линиях будут работать Дениз Соколов и Мирослав Максимов.

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Заря Луганск Университатя Крайова Заря - Университатя Лига конференций судейские назначения Георгий Давидов
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Источник Sport.ua
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