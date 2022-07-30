Лига конференций30 июля 2022, 02:55 |
83
0
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Заря – Университатя
В Люблине команды на поле выведут болгарские судьи
30 июля 2022, 02:55 |
83
0
В 3-м отборочном раунде Лиги конференций луганская «Заря» встретится с румынской «Университатей». Первый матч соперники проведут в польском Люблине, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Встречу в Люблине обслужит болгарская бригада арбитров.
Главным арбитром назначен Георгий Давидов. На линиях будут работать Дениз Соколов и Мирослав Максимов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2022, 19:11 2
Словенский вингер покидает «Динамо»
Футбол | 29 июля 2022, 06:48 3
Поединки 3-го раунда квалификации ЛЧ пройдут 3 и 9 августа
Футбол | 29.07.2022, 17:17
Футбол | 30.07.2022, 00:41
Футбол | 29.07.2022, 15:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.07.2022, 07:52 7
28.07.2022, 17:13 11
Другие виды
28.07.2022, 17:10 10
29.07.2022, 04:45 2
Бокс
28.07.2022, 18:30 16
28.07.2022, 00:01 2