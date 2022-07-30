Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Заря – Университатя

В 3-м отборочном раунде Лиги конференций луганская «Заря» встретится с румынской «Университатей». Первый матч соперники проведут в польском Люблине, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Встречу в Люблине обслужит болгарская бригада арбитров.

Главным арбитром назначен Георгий Давидов. На линиях будут работать Дениз Соколов и Мирослав Максимов.