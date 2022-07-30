Германия30 июля 2022, 02:30 |
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Кубок Германии. Боруссия Д прошла Мюнхен 1860, Карлсруэ забил 8 голов
В Германии состоялись матчи 1/32 финала национального кубка
30 июля 2022, 02:30 |
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В субботу состоялись четыре поединка 1/32 финала Кубка Германии.
Дортмундская «Боруссия» уверенно разобралась с «Мюнхен 1860». Отметим победу «Карлсруэ», забившего восемь голов в ворота соперников.
Кубок Германии. 1/32 финала.
«Мюнхен 1860» – «Боруссия» Д – 0:3
Голы: Мален (8), Беллингем (31), Адееми (35)
«Динамо Дрезден» – «Штутгарт» – 0:1
«Каан-Маринборн» – «Нюрнберг» – 0:2
«Нойштрелиц» – «Карлсруэ» – 0:8
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