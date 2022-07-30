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  4. Кубок Германии. Боруссия Д прошла Мюнхен 1860, Карлсруэ забил 8 голов
Германия
30 июля 2022, 02:30 |
35
0

Кубок Германии. Боруссия Д прошла Мюнхен 1860, Карлсруэ забил 8 голов

В Германии состоялись матчи 1/32 финала национального кубка

30 июля 2022, 02:30 |
35
0
Кубок Германии. Боруссия Д прошла Мюнхен 1860, Карлсруэ забил 8 голов
twitter.com/BVB

В субботу состоялись четыре поединка 1/32 финала Кубка Германии.

Дортмундская «Боруссия» уверенно разобралась с «Мюнхен 1860». Отметим победу «Карлсруэ», забившего восемь голов в ворота соперников.

Кубок Германии. 1/32 финала.

«Мюнхен 1860» – «Боруссия» Д – 0:3

Голы: Мален (8), Беллингем (31), Адееми (35)

«Динамо Дрезден» – «Штутгарт» – 0:1

«Каан-Маринборн» – «Нюрнберг» – 0:2

«Нойштрелиц» – «Карлсруэ» – 0:8

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Источник Sport.ua
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