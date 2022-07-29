Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уверен, что Динамо пройдет Штурм»

Вячеслав Грозный поделился мнением о старте в еврокубках «Динамо» и «Ворсклы», высказал мнение об опытных тренерах, а также рассказал, чего ждет в этом сезоне от «Шахтера» и «Зари».

– Вячеслав Викторович, какие у вас эмоции от победы «Динамо» в Турции над «Фенербахче» (2:1)?

– Считаю, что прежде всего будет правильным поздравить весь коллектив футбольного клуба и команды «Динамо» Киев с победой в двухматчевом противостоянии над именитым турецким грандом «Фенербахче». Желаю ребятам продолжить победный темп и ритм в дальнейшем. Отдельное поздравление опытнейшему рулевому киевской команды Мирче Луческу. И, кстати, поздравляю его с днем рождения, который румынский специалист празднует 29 июля. Луческу доказывает, что не дата рождения в паспорте, а высокий уровень мастерства и профессионализма и успешное нахождение правильных ходов для достижения результатов в сложнейших ситуациях является основой.

– Вы, как опытный тренер, что можете сказать о влиянии опытных специалистов на мировой футбол?

– В футбольном мире владельцы клубов, финансирующие команды, обязательно учитывают этот важный фактор при рассмотрении кандидатур на пост главного тренера. Например, Джан Пьеро Гасперини, который тренирует «Аталанту» Руслана Малиновского, 64 года. Маурицио Сарри из «Лацио» и Лучано Спаллетти из «Наполи» по 63 года. Также 63 года опытнейшему Карло Анчелотти, который привел мадридский «Реал» к победе в Лиге чемпионов. И вы очень удивитесь, когда узнаете, что «Особенный», он же Жозе Моуринью, через несколько месяцев также вступит в клуб шестидесятников. Поэтому опытные тренеры всегда в цене.

Конечно же, есть и редкие исключения в виде 35-летнего немецкого тренера-вундеркинда Юлиана Нагельсмана, который тренирует мюнхенскую «Баварию». Кстати, именно в немецком футболе отдают предпочтение молодым тренерам. Это их философия. То же самое касается и молодых немецких футболистов. А вот итальянцы - сторонники мудрости и надежности, как крепкое выдержанное вино.

– Луческу в поединке с «Фенербахче» также противостоял опытный наставник…

– Да, действительно, именитому румынскому специалисту Мирче Луческу противостоял 68-летний опытнейший португальский специалист Жорже Жезуш, успешно тренировавший и тренирующий различные команды из разных стран. И хотя «канарейки» были очень активны и агрессивны, динамовцы в итоге победили. Класс команды, руководства и тренерского штаба как раз и состоит в умении достигать необходимого результата в любой ситуации, вне зависимости от предматчевых раскладов и прогнозов. Динамовцы именно этим и отличаются. Они умеют терпеть, выжидать, выполнять огромнейший объем черновой работы и выжимать максимум из минимума.

После первого матча, анализируя игру, я отметил, что не нужно обращать внимание на результаты контрольных поединков киевлян и на статистику первой встречи в Лодзи, когда динамовцам при очень хороших атаках и подходах к воротам соперника не удалось ни разу попасть в их створ. Но два матча кряду такого не могло быть, так как уровень мастерства динамовских футболистов вполне позволяет реализовывать созданные моменты. Еще раз хочу повторить, что вместо часто звучащей в различных СМИ огульной критики и неверия в наши команды, лучше было бы сконцентрироваться на их поддержке. Это психологически придает сил всем нашим командам в еврокубках.

– Можете высказать экспертное мнение по поводу именно игры киевлян в Турции?

– По традиции я детально не разбираю матчи по эпизодам, чтобы не дублировать своих коллег, тренеров, экспертов, аналитиков, журналистов. Но я точно могу отметить, что оба мяча динамовцы забили в своем традиционном стиле с высоким включением крайних защитников Кендзеры, Вивчаренко, Караваева, которые получали передачи из центральной зоны от Буяльского, Цыганкова, Шапаренко, Гармаша с последующим голевым пасом и качественным завершением. Не поленитесь, а еще неоднократно посмотрите забитые динамовцами мячи. И вы вспомните, что именно Буяльский начал эту комбинацию, которую через Цыганкова и Кендзеру он завершил. В этом эпизоде шикарно сыграл Цыганков, который отдал передачу на Кендзеру, а Томаш очень сильно индивидуально сработал, классно сделав голевой пас. А второй гол создавался в центральной зоне с помощью Шапаренко, Гармаша и резкой прострельной передачи от Кости Вивчаренко на Сашу Караваева, который когда-то защищал цвета «Фенербахче». И это уже приятно. Это приятная история.



ФК Динамо

– Какие ваши прогнозы на противостояние динамовцев со «Штурмом»?

– После товарищеского матча с «Эвертоном» динамовцы сыграют два матча с австрийским «Штурмом» из Граца, который завершил сезон на втором месте, но отстав на 15 очков от чемпиона «Зальцбурга». Уверен, как и мы все, украинцы, что динамовцы успешно пройдут и этого соперника. Не сомневаюсь и в том, что после победы над «Фенербахче» никакой недооценки оппонента не будет. Тем, кому интересно, как играет соперник динамовцев, я порекомендую посмотреть 30-го июля матч 2-го тура австрийской Бундеслиги «Штурм» - «Зальцбург». Начало встречи в 20:30.

– Кстати, что скажете о вылете «Ворсклы» из еврокубков?

– По моему мнению, полтавская «Ворскла» очень достойно сыграла оба матча с именитым шведским АИКом. И лишь после грубейшей судейской ошибки несправедливо был засчитан гол-фантом. Но гола-то не было. Мы все это видели. Гол-фантом в ворота полтавчан позволил шведам пройти дальше.

– А что думаете по поводу «Шахтера», который готовится к Лиге чемпионов, и «Зари», которая узнала соперника по Лиге конференций?

– Мне понравилась игра всех молодых футболистов «Шахтера» в матче с топовым амстердамским «Аяксом». Это свидетельствует об очень качественной работе в детско-юношеском футболе нашей страны. Значит, есть серьезная перспектива, как для клубных команд, так и для сборных. Обращу внимание и на спарринги «Шахтера», который сыграет с «Утрехтом» (30 июля) и с «Ромой» (7 августа).

А тем, кому интересен соперник «Зари» по Лиге Европы, а именно «Университатя Крайова», я рекомендую 31-го июля посмотреть матч 3-го тура румынской Суперлиги, в котором эта команда сыграет с бухарестским «Рапидом». Кстати, столичную команду возглавляет именитый Адриан Муту, который чуть ранее тренировал «Университатя Крайова». Это будет интересный матч. В ближайшее время мы снова будем поддерживать наши команды во всех их встречах. Пожелаю от души всем нашим командам и ребятам успехов, а также качественной игры.