Динамо U-19 проиграло Фулхэму на международном турнире в Швейцарии

Юношеская команда «Динамо» провела второй матч на проходящем в Швейцарии международном турнире FC Aesch Under 19 International Football Tournament. Регламент турнира предусматривает два тайма по 35 минут.

После разгрома «Базеля» (5:1) в стартовой встрече группового этапа соревнования подопечные Игоря Костюка встречались с английским «Фулхэмом». Матч стал проверкой на выносливость и физическую готовность.

На 14-й минуте один из угловых в исполнении Фулхэма воплотился в забитый гол – высокий защитник лондонцев Чарли Робинсон выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота Авраменко (1:0).

За две минуты до свистка на перерыв Гусев и Слесар организовали атаку правым флангом, а Горбач головой замкнул навес в штрафную (1:1).

Во втором тайме контратака «Фулхэма» завершилась заработанным пенальти – защитники Динамо не удержали Г»ордона. Авраменко, выйдя из ворот, вынужден был останавливать соперника с фолом. Выполнил приговор арбитра капитан «Фулхэма Делано Маккой-Сплатт, выбравший для удара левый от голкипера угол, тогда как Авраменко прыгнул в правый (2:1).

Итог матча - 2:1 в пользу «Фулхэма». Третий и заключительный матч группового этапа Динамо проведет завтра, 30 июля. В 11:30 (по Киеву) начнется встреча с мексиканским «Тигресом», а уже на вечер субботы запланированы полуфинальные поединки.

FC Aesch Under 19 International Football Tournament

2-й тур, 29 июля

Фулхэм U-19 (Лондон, Англия) – Динамо U-19 (Киев, Украина) – 2:1 (1:1)

Стартовый состав Динамо: 12. Авраменко – 20. Гусев, 18. Сизонюк, 17. Филатов, 8. Бенедюк (к) – 3. Балаба, 22. Саленко, 5. Янчишин, 7. Слесар, 13. Кремчанин – 9. Горбач.

На замены выходили: 11. Грохольский, 19. Маткевич.

Голы: Робинсон (14), Маккой-Сплатт (43) – Горбач (33).

Предупреждены: Маккой-Сплатт (45) – Горбач (45).