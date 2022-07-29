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  4. ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Если будет возможность – усилю левый фланг»
Англия
29 июля 2022, 20:17 |
404
0

ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Если будет возможность – усилю левый фланг»

Наставник «Манчестер Сити» - о Суперкубке Англии

29 июля 2022, 20:17 |
404
0
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Если будет возможность – усилю левый фланг»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

В субботу, 30 июля «Манчестер Сити» начнет сезон матчем за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы:

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Источник Sport.ua
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