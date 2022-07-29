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  4. Монзуль назначена арбитром на финал женского чемпионата Европы
Чемпионат Европы
29 июля 2022, 16:50 | Обновлено 29 июля 2022, 16:51
725
3

Монзуль назначена арбитром на финал женского чемпионата Европы

Он состоится 31 июля

29 июля 2022, 16:50 | Обновлено 29 июля 2022, 16:51
725
3
Монзуль назначена арбитром на финал женского чемпионата Европы
УАФ. Катерина Монзуль

УЕФА назначила украинку Екатерину Монзуль главным арбитром финала женского чемпионата Европы 2022.

Финал женского Евро-2022 пройдет в воскресенье, 31 июля в Лондоне на «Уэмбли», начало – в 19:30 по Киеву. В нем сыграют сборные Англии и Германии.

Помогать Монзуль будет еще одна украинка, лайнсмен Марина Стрелецкая, а также полька Паулина Барановская (лайнсмен) и француженка Стефани Фаппар (четвертый судья).

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Источник УЕФА
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Комментарии 3
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Nordenus
Огонь! Я надеюсь ее назначили потому что она хороший арбитр, а не потому что украинка...
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+2
Andrey_1992
Оце сильно!
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+2
CheMP
это компенсация за проведение Евровидения 2023 в Британии 
Ответить
-1
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