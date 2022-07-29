Чемпионат Европы29 июля 2022, 16:50 | Обновлено 29 июля 2022, 16:51
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3
Монзуль назначена арбитром на финал женского чемпионата Европы
Он состоится 31 июля
29 июля 2022, 16:50 | Обновлено 29 июля 2022, 16:51
725
3
УЕФА назначила украинку Екатерину Монзуль главным арбитром финала женского чемпионата Европы 2022.
Финал женского Евро-2022 пройдет в воскресенье, 31 июля в Лондоне на «Уэмбли», начало – в 19:30 по Киеву. В нем сыграют сборные Англии и Германии.
Помогать Монзуль будет еще одна украинка, лайнсмен Марина Стрелецкая, а также полька Паулина Барановская (лайнсмен) и француженка Стефани Фаппар (четвертый судья).
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Комментарии 3
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Огонь! Я надеюсь ее назначили потому что она хороший арбитр, а не потому что украинка...
Оце сильно!
это компенсация за проведение Евровидения 2023 в Британии
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