Монзуль назначена арбитром на финал женского чемпионата Европы

УЕФА назначила украинку Екатерину Монзуль главным арбитром финала женского чемпионата Европы 2022.

Финал женского Евро-2022 пройдет в воскресенье, 31 июля в Лондоне на «Уэмбли», начало – в 19:30 по Киеву. В нем сыграют сборные Англии и Германии.

Помогать Монзуль будет еще одна украинка, лайнсмен Марина Стрелецкая, а также полька Паулина Барановская (лайнсмен) и француженка Стефани Фаппар (четвертый судья).